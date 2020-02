Naike Rivelli è l’ ex fidanzata di Yari Carrisi. Lui: “Con lei abbiamo fatto l’amore mai orge”

Naike Rivelli e il rapporto con Yari Carrisi: particolari hot e tante confessioni sulla fine della loro storia d’amore

Naike Rivelli, ospite a Rivelo, la trasmissione di Real Time condotta dall’ex ballerina di Amici Lorella Boccia. Nel corso dell’intervista la bella Nike ha parlato molto del rapporto amoroso che oramai è finito.

Infatti, per molto tempo il rapporto tra i due è stato sulla bocca di tutti e i sui principali giornali scandalistici. Inoltre il figlio di Albano e Romina Power ha parlato anche di alcune confessioni particolarmente private che riguardavano la donna.

Quando è stato a Pechino Express ha detto di aver conosciuto proprio lì Naike e ne era nata una storia d’amore. Ha parlato anche del fatto che avevano rapporto di sesso normale senza alcun tipo di apertura ma soltanto nell’esclusività della coppia. La figlia di Ornella Muti nel corso del programma Pechino Express era rimasta incinta, ma poi aveva perso il bambino. L’esperienza, ovviamente aveva segnato in maniera molto negativa i due innamorati.

Naike Rivelli e il suo odio per Sanremo

Nel parlare del Festival di Sanremo 2020 l’ex fidanzata di Yari Carrisi ha fatto capure come di fatto odia quello che è uno dei più importanti appuntamenti storici italiani. Naike Rivelli, infatti ha detto che secondo lei la kermesse non era un granché.

Rivelli sui social ha scritto delle parole di protesta molto forti contro l’evento che paralizza la cittadina Ligure delle Palme e dei Fiori. Dice che secondo lei, il Festival è una farsa dove infatti sono solo i raccomandati quelli avere la meglio, nonché i figli di papà e i giovani di Maria De Filippi. Un tipo di trasmissione che lei non condivide e non ha certamente deciso di tenerlo per sé.

La fine della storia d’amore tra Naike e Yari Carrisi

Il rapporto tra Naike Rivelli e Yari Carrisi è andato avanti per diverso tempo, ma ora la storia è ormai archiviata. I due si erano conosciuti a Pechino Express e avevano molto fatto parlare di loro proprio perché avevano creato un rapporto molto stretto nel giro di pochissimo tempo.

Il figlio di Al bano, nel corso di un’intervista ha parlato molto anche del loro rapporto da un punto di vista fisico, oltre che su quelli che sono i motivi della fine del rapporto. C’è ancora molto da dire.

Infatti lei voleva semplicemente avere una persona accanto, invece si è trovata a dover gestire un’intera famiglia quindi una situazione per lei troppo complicata o che non aveva saputo gestire e ad un certo punto si era stancata.