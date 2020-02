Licia Nunez contro Adriana Volpe di Grande Fratello vip “è un’egocentrica vuole tutti intorno”

Licia Nunez contro Adriana Volpe e il resto dei coinquilini del Grande Fratello Vip 2020: gli equilibri traballano nella casa

Licia Nunez ancora una volta si scaglia contro Adriana Volpe e parla male di tutte le persone che si trovano all’interno della casa. Nel Grande Fratello vip 2020, gli equilibri traballano un po’ ed i concorrenti iniziano a scontrarsi l’uno con l’altro. Dopo la reclusione oramai abbastanza lunga, è chiaro che gli animi sono più tesi.

La bella Licia, qualche giorno fa, ha avuto una brutta crisi ed ha litigato un po’ con tutti i coinquilini, in particolare con l’amico Andrea Montovoli. L’ex compagna di Imma Battaglia poi, si è scagliata contro Adriana Volpe. Infatti ha detto che la showgirl sta mettendo in campo un piano strategico per riuscire ad essere la prima classificata.

Una strategia che la conduttrice de I Fatti Vostri dice di non conoscere e si dichiara estranea a questo tipo di accuse. Inoltre, Licia dice anche che Adriana Volpe vuole tenere tutti intorno a lei ed è una persona molto poco trasparente, per nulla coerente.

Licia Nunez e le offese ad Adriana Volpe

Adriana Volpe si è sentita molto offesa delle parole di Licia Nunez e infatti ha commentato che la donna vede losco praticamente ovunque ed in particolare quando si parla di lei.

Gli equilibri nella casa quindi sono molto precari e probabilmente la situazione è destinata a peggiorare. Per quanto riguarda invece Serena Enardu e Pago, Alfonso Signorini spiega che è proprio lui che l’ha voluta nel Grande Fratello. La donna è stata molto criticata, perché non ha detto alcune cose al fratello di Pago e gli ha parlato alle spalle.

La risoluzione del problema tra Serena e il fratello di Pago

Per Alfonso Signorini, conduttore del programma, il problema che è nato sotto le telecamere in merito al rapporto con il fratello di Pago, probabilmente deve essere risolto dietro i riflettori. È chiaro che però non tutti ragionano allo stesso modo e quindi toccherà a lei decidere sul da farsi.

Nel corso della diretta di lunedì Serena Enardu non ha avuto il coraggio di dire alcune cose fratello di Pago. Qualche ora dopo però con Clizia spiega che fanno tutti gli ipocriti perché in realtà a volte non è facile buttare all’aria 7 anni di rapporto.

In più, Pago la difende e dice che lei non dovrebbe cercare di giustificarsi con tutti . D’altra parte, Serena se l’è presa anche con Adriana Volpe che secondo lei non è una persona sincera.