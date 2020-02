Ivana Icardi e Edoardo Ercole saranno nel cast della prossima edizione dell’Isola dei Famosi?

Isola dei famosi 2020: spuntano i nomi di Ivana Icardi e Edoardo Ercole, ancora dubbi sugli altri naufraghi

Spuntano le prime indiscrezioni su chi parteciperà all’Isola dei famosi. Il reality andrà in onda il prossimo 20 aprile, ovvero in un periodo completamente diverso rispetto a quello delle edizioni precedenti.

Probabilmente, sarà proprio Ilary Blasi a presentarlo, ma c’è ancora tanto da decidere in merito a quali saranno i concorrenti del cast. Secondo quanto pubblicato dal quotidiano Libero una delle partecipazioni quasi certe a questo reality è quella di Ivana Icardi.

La sorella di Mauro Icardi arriverà in Honduras dopo che la redazione e la produzione del programma l’avevano contattato con insistenza. Oltre a Ivana potrebbe partecipare al programma anche Edoardo Ercole, ovvero il figlio di Serena Grandi. Secondo quanto emerge nelle ultime ore, la prima edizione dell’Isola dei Famosi guidata da Ilary Blasi, dovrebbe avere proprio loro due come concorrenti.

Ivana Icardi e altri papabili naufraghi

Tra le altre possibili partecipazioni all’Isola dei famosi 2020, vi è anche quella di Arisa. Mentre si conferma quasi sicuramente la partecipazione di Ivana Icardi, Arisa, invece è ancora ben lontana dall’accettare. Secondo quanto emerge nelle ultime ore, la cantante italiana non ha dato la sua disponibilità immediata.

Gli autori della nuova edizione stanno però provando a convincerla per farla naufragare in Honduras ma la cantante invece, sarebbe molto orientata verso il no, anche se ha avuto un’offerta economica di non poco conto. Oltre a questa offerta la cantautrice però ne ha avuta anche un’altra. Le hanno chiesto di partecipare alla prossima edizione di Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci.

Le novità dell’Isola dei Famosi 2020

L’Isola dei Famosi, ora è arrivata alla sua quindicesima edizione ed è passata anche della conduzione Rai a quella di Canale 5 negli anni. Nel corso delle prossime settimane si sapranno quali sono gli altri concorrenti del cast, ma a dire il vero c’è tutto il tempo perché questa edizione, a differenza delle altre, avrà inizio a fine aprile.

La partecipazione di Ivana Icardi è sicuramente molto attesa dal pubblico, in quanto la sorella del calciatore interista è in pratica un bel peperino. Infatti, ha una personalità molto forte e si è scontrata in diverse occasioni con sua cognata Wanda Nara con cui ha tutt’altro che un buon rapporto. Tra le novità di quest’anno, la conduzione di Ilary Blasi al posto di Alessia Marcuzzi.