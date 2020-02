“Ho visto Ylenia 4 mesi dopo la sua scomparsa”: le prove in un rapporto segreto dell’FBI. La reazione di Al Bano

Nuovi elementi sulla misteriosa scomparsa di Ylenia Carrisi

Della misteriosa scomparsa di Ylenia Carrisi nelle ultime settimane se ne è occupato Chi l’ha visto? Il programma condotto da Federica Sciarelli, sta provando a seguire le tracce della giovane, dopo che Romina ha fatto sapere che Ylenia sarebbe ancora viva.

Se da un lato la Power è convinta che sua figlia sia nascosta da qualche parte, Al Bano dall’altro lato ha perso ogni speranza affermando che è “annegata nel Missipi”. Ma sul drammatico evento c’è un dettaglio che pare nessuno voglia approfondire.

Il 5 settembre ’94, otto mesi dopo la scomparsa della ragazza, il capo dei servizi segreti di Joaquin Balaguer ha raccontato ad un giornalista del “Corriere della Sera” di averla incontrata all’hotel Melia in un villaggio per turisti stranieri. Vediamo nei dettagli cosa è accaduto.

Le dichiarazioni del detective

Il Corriere della sera ha pubblicato un articolo lungo un’intera pagina che riguarda Ylenia Carrisi. A quanto pare, Al Bano una notte ha chiamato il giornalista cercando informazioni dettagliate sulla figlia e su Carlos Los Santos, un potente agente 007.

Quest’ultimo, ingaggiato da Joaquin Balanguer ha dedicato molto tempo al caso ma purtroppo le sue indagini sono servite a ben poco. In un villaggio vacanze ha pescato Giovanni Manzi ex presidente della Sea. Con una scusa banale lo ha trascinato all’aeroporto dove i carabinieri lo aspettavano per interrogarlo. Due agenti dell’Fbi cercavano una ragazza, Ylenia che pare fosse addirittura incinta.

Ylenia non è mai stata all’hotel Melia?

Purtroppo, indagini precise, fatte dagli investigatori italiani hanno smascherato Carlos Los Santos. Le sue dichiarazioni non hanno portato a nessuna risoluzione del caso e addirittura Al Bano lo ha denunciato per sciacallaggio: “Los Santos è un privato che si è spacciato per poliziotto”.

Anche l’ Interpol qualche mese dopo ha accusato il falso detective, che in un batter d’occhio ha fatto perdere le proprie tracce. L’avvistamento di Ylenia all’hotel Melia non ha trovato nessuno fondamenta. La Carrisi sarebbe stata vista in costume in compagnia di un uomo italiano non identificato.