Silvia Provvedi ha rilasciato la sua prima intervista con il pancione. Ecco le curiose dichiarazioni dell’ex gieffina

Silvia Provvedi mamma a giugno: le emozioni della gravidanza

Silvia Provvedi non ha attraversato anni facili. La ragazza, nota con la sorella Giulia per aver partecipato a X Factor, è stata fidanzata tre anni con Fabrizio Corona, proprio quando lui è stato in carcere.

Lei gli è stata molto vicino, poi quando lui è uscito tra loro è finita dopo poco tempo. L’ex re dei paparazzi ha detto più volte di non averla mai amata e lei, per superare quel periodo, ha deciso di partecipare alla terza edizione del Grande Fratello Vip.

Anche in quell’occasione Corona non l’ha lasciata in pace e ha cercato un chiarimento con lei. Tuttavia, Silvia ha poi confessato che da un po’ di tempo aveva una relazione con un ragazzo.

Le cose tra lei e Giorgio De Stefano sono andate avanti talmente bene che adesso Silvia Provvedi è incinta. Non è stato previsto, ma sono tutti molto felici per questo bambino o bambina che arriverà presto nelle loro vite. Silvia ne ha parlato per la prima volta in un’intervista al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini.

La scoperta della gravidanza

Silvia ha raccontato come ha scoperto di essere incinta. Ad un certo punto ha iniziato ad avere la consueta nausea e il classico ritardo. Così, credendo di essere incinta, ha fatto una cosa.

Ha chiamato il compagno Giorgio e la sorella Giulia, ha chiesto a lui di andare a prendere un test di gravidanza e ancora prima di dire che il risultato era positivo, tutti e due stavano già piangendo da un po’. Subito dopo ha chiamato i genitori e per tutta la sera tutti hanno pianto, ma erano lacrime di gioia.

Silvia ha detto che adesso che aspetta un bambino ha anche cambiato idea sul matrimonio. Se prima lo vedeva come un contratto, adesso lo pensa in modo più romantico. Per il momento, però, lei e Giorgio non ci stanno pensando. L’unica cosa che vorrebbe è un altro figlio e poter condividere il percorso della gravidanza con la sorella.

Silvia e Giorgio hanno già pensato ai nomi. Se sarà un maschio lo chiameranno Andrea, se sarà femmina Benedetta. Ma non è detta l’ultima parola. Silvia ha detto che il sesso del bambino vuole scoprirlo a Milano, città dove ha deciso di farlo nascere, con i suoi genitori.