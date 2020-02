Raoul Bova e Rocío Morales, beccati ‘così’, in mezzo alla strada una serata da scordare (FOTO)

Rocio Morales e Raoul Bova e la lite furibonda per strada: cosa sta accadendo alla coppia di innamorati? Aria di crisi?

Foto scandalo tra Rocio Morales e Raoul Bova. I due volevano viversi una serata romantica indimenticabile e quindi, hanno deciso di lasciare a casa alle loro figlie Alma e Luna. Diva e Donna, però ha seguito la coppia e ha deciso di provare a capire cosa stesse accadendo tra loro.

Infatti, una volta che i due sono usciti di casa, nonostante le intenzioni fossero quelle di avere una serata romantica, è iniziata una brutta discussione che ha rovinato tutta l’atmosfera.

Infatti, la coppia era intenzionata a concedersi un po’ di relax dopo tanto lavoro ma, finito di cenare è iniziata una discussione che ha fatto capire, con un gesto, che Rocio aveva qualcosa da ridire nei confronti del suo compagno. Tanto che la discussione è andata avanti per molto. Ad un certo punto lui ha dovuto inseguirla per provare a chiarire una volta per tutte quanto stava accadendo.

Rocio Morales e Raoul Bova litigano uscendo dalla pizzeria

Quando la donna è uscita dell’attività commerciale Raul Bova l’ha seguita a distanza. Lei prima lo ha aspettato e i due hanno iniziato a discutere nuovamente. Alla fine lei si è allontanata. L’attore ha provato a starle dietro per cercare di risolvere questa discussione.

Non è chiaro quali sono i motivi della lite tra Rocio Morales e Raul, ma quello che è certo è anche che dalle loro espressioni serie arrabbiate, c’è qualcosa tra i due che non ha funzionato nel corso di quella serata. Per il resto, già da qualche tempo circolano indiscrezioni di una forte crisi tra i due. Sarà vero? (Continua dopo la foto)

I motivi della lite tra i due innamorati

Nei prossimi giorni potrebbero emergere nuovi fattori per cercare di capire se la litigata tra Raoul Bova e Rocio Morales sia semplicemente il problema di un semplice diverbio oppure se è successo qualcosa di più profondo.

Non si capisce se c’è una effettivamente una crisi tra i due. La coppia sta insieme dal 2013 quando si erano conosciuti nelle riprese del film Immaturi. In più, nel 2015 avevano avuto la primogenita Luna e poi nel 2018 la seconda figlia Alma.

Lui in passato era sposato con Chiara Giordano da cui aveva avuto due figli Alessandro Leon e Francesco, nati nel 2000 e nel 2001. Sulla loro storia d’amore ci sono stati tanti gossip, visto che molte volte anche lo stesso Raul è finito nel mirino di numerose discussioni con la sua ex.