Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono visti a Milano? Il gossip infiamma il web

Il gossip su Giulia De Lellis e Andrea Damante infiamma i social, cosa c’è dietro il loro incontro a Milano? Scopriamo la verità!

La storia d’amore fra Giulia De Lellis e Andrea Damante ha fatto sognare per tanto tempo i fan. Anche se è finita da tempo, ogni qualvolta si parla di loro si riaccende la speranza. E soprattutto quando si incontrano, per caso o chissà per quale ragione, ci si ricama sopra.

La De Lellis, reduce dal successo del libro autobiografico in cui racconta le corna fatte dal Damante, continua a vivere il suo periodo d’oro.

Fidanzata attualmente con Andrea Iannone, la bella e affascinante Giulia prosegue verso il suo successo e non guarda indietro. Oltre la storia d’amore è finito anche il rapporto amichevole con Andrea Damante, infatti fra i due sembra ci sia molta freddezza.

Giulia De Lellis e Andrea Damante incontro imbarazzante

A dire il vero pare che per Natale ci sia stata una sorta di riappacificazione fra Giulia e l’ex, ma non c’è più la sintonia che un tempo li univa. Da tutti erano considerati la coppia perfetta e nessuno pensava che fra loro potesse finire.

Eppure, è accaduto e ognuno ha scelto di andare per la propria strada. Soprattutto Giulia ha voltato definitivamente pagina da tempo. Infatti, prima di Iannone ha avuto una breve storia con Irama, il vincitore di Amici.

Adesso, questo incontro imbarazzante di cui si parla tanto, ha fatto venire in molti l’idea che fra i due possa esserci ancora qualcosa. Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono incontrati a Milano, dentro un negozio di scarpe.

Una strana coincidenza?

I due si sono recati presso uno dei negozi Golden Goose l’11 febbraio per farsi personalizzare delle sneakers. La romana, quando si è imbattuta nel bel dj che ha conosciuto a Uomini e Donne, ha avuto un certo imbarazzo.

Andrea pare si sia trovato lì perché nel negozio vi lavora un suo amico. Quello che ancora non si sa è se Giulia e Andrea si siano incontrati per loro volontà oppure se è stato uno scherzo del destino.

Tuttavia, tenendo conto di quando sono state pubblicate le Stories che parlano dell’incontro, si può dedurre che Andrea sia stato lì due ore dopo Giulia. Sui social network però il gossip impazza e c’è chi sostiene che c’è sotto qualcos’altro. Cosa sarà? Staremo a vedere!