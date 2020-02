Stash incontra il Papa in Vaticano Bergoglio “metteteci il cuore!”

Stash posta la foto del suo incontro con il Papa, che raccomanda all’eclettico cantante di mettere il cuore in ciò che fa, a prescindere dalla religione

Incontro emozionante quello di Stash, il leader dei The Kolors, con Papa Francesco. L’artista ha pubblicato lo scatto con Papa Bergoglio su Instagram e ha scritto di non essersi mai emozionato così.

Il vincitore di Amici di Maria De Filippi ha avuto infatti l’onore di essere ricevuto dal Santo Padre dopo l’Udienza Generale che si tiene in Vaticano. Una grande emozione per il cantante, visibilmente colpito dalla personalità del Papa.

Stash ha rivelato che essere da soli in una stanza con Papa Francesco a discutere su quanta importanza abbia il suo lavoro è stato unico. L’artista ha capito di avere un ruolo importante da svolgere, e quanto comunque sia stato fortunato.

Stash stupito dalle parole del papa

Nell’incontro con il Papa Stash ha anche compreso una cosa importante, quella di avere una grande responsabilità. Lanciare ai giovani un messaggio positivo è quanto si propone di fare con la sua musica, e il Papa lo ha esortato a metterci il cuore.

Colpito dall’incontro, Stash ha vissuto questo momento con grande gioia e l’invito lanciato dal Santo Padre lo ha lasciato stupito. L’invito di Bergoglio è arrivato proprio alla fine del loro dialogo, prima che si scambiassero i saluti.

Il papa gli ha detto infatti che a prescindere dalla religione e dalla fede deve mettere il cuore in tutto ciò che fa. L’invito era rivolto a tutto il suo gruppo, e ha lasciato Stash sbalordito, ma anche soddisfatto e appagato. Questo grande momento per lui è stato un insegnamento vero e proprio, che gli ha dato tanto.

Bergoglio ha ricordato la misericordia di Dio

Poco prima dell’incontro con Stash, il papa aveva presenziato l’Udienza Generale che si era tenuta nell’Aula Papa Paolo VI. Bergoglio in questa occasione ha esortato tutta la platea a ricordare che il Signore è misericordia. Bergoglio ha detto che dobbiamo tenere sempre presente che Dio non ci guarda in base ai nostri peccati e non ci ripaga in base alle nostre colpe.

Il papa ha aggiunto che tutti viviamo nella misericordia e nella compassione, e in noi compare l’amore. Bergoglio ha benedetto tutti dicendo che il Signore dia la possibilità di amare in abbondanza, con il sorriso, la vicinanza, il servizio e con il pianto. Un messaggio che Stash ha profondamente raccolto.