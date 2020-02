Alfonso Signorini spiega come mai il Grande Fratello Vip ha deciso di far entrare Serena Enardu

Alfonso Signorini ha svelato il motivo dell’ingresso di Serena Enardu al Grande Fratello Vip nonostante il parere contrario del pubblico

Grande Fratello Vip: televoto ignorato per l’ingresso di Serena Enardu

Sono settimane che sui social ci sono critiche e polemiche contro la produzione del Grande Fratello Vip. Nella prima settimana Alfonso Signorini aveva chiesto al pubblico se Serena Enardu poteva entrare nella Casa per rimanere alcuni giorni con Pago. La coppia doveva chiarire la loro situazione.

Nonostante l’interruzione della loro storia nella seconda edizione di Temptation Island Vip, Serena ha deciso di provare a tornare con lui perché ha capito che gli manca e che ne è innamorata. Tuttavia, Pago era un po’ perplesso e il pubblico da casa ha deciso di non farla entrare.

Dopo un paio di settimane, però, Alfonso Signorini ha annunciato che Serena sarebbe entrata al Grande Fratello Vip come una concorrente ufficiale. Gli utenti del web, inevitabilmente, sono insorti perché il pubblico ha pagato per esprimere la sua opinione che poi è stata del tutto ignorata.

La spiegazione di Alfonso Signorini

Dopo un paio di settimane di silenzio e di battute, lo stesso Alfonso Signorini ha deciso di chiarire questo aspetto e lo ha fatto proprio attraverso le pagine del suo settimanale Chi. Il conduttore del reality ha spiegato che Serena è entrata lo stesso nel programma perché è stato lo stesso Pago a richiedere di averla con sé in quell’avventura.

Secondo lui visto che il problema tra loro è nato sotto le telecamere è venuto naturale cercare di risolverlo ancora una volta in modo pubblico. Lui non lo avrebbe mai fatto, ad esempio, ma ha anche detto che non si può pretendere che tutti si comportino come noi vogliamo. Che cosa ne pensate di questa spiegazione?

La situazione tra Pago e Serena

Inizialmente tra Pago e Serena è scoppiata la passione. La coppia ha costruito la classica capanna per poter vivere momenti di intimità senza l’occhio vigile delle telecamere. Tuttavia, non mancano i momenti di tensione.

Infatti, nella decima puntata, Pedro, fratello di Pago, è entrato nella Casa dicendo che la famiglia non approva e che Serena, prima di entrare, ha lasciato una serie di like ad Alessandro Graziani. Questo ha fatto litigare furiosamente la coppia che nelle ore successive, però, sembra aver ritrovato un equilibrio.