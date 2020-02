GF Vip: Paolo e Clizia travolti dalla passione nella notte, la regia censura le immagini

Nella notte Paolo e Clizia si sono appartati per dar sfogo alla loro passione, ma la regia ha censurato le immagini. Ecco che cosa è successo

Grande Fratello Vip: Paolo e Clizia sempre più coinvolti

Nelle ultime settimane, dopo l’eliminazione di Ivan Gonzalez che ci provava con Clizia Incorvaia, tra l’ex moglie di Francesco Sarcina e Paolo Ciavarro è successo qualcosa.

Il pubblico da casa se ne è accorto subito e nelle pagine di gossip si continuava a parlare da un po’ di tempo di un’interesse reciproco tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip. Quando Alfonso Signorini li ha messi davanti alle immagini, in loro c’è stato grande imbarazzo e da quel momento la situazione si è sbloccata.

Dopo pensieri, dubbi, domande, alla fine Paolo e Clizia si sono lasciati andare a baci appassionati nel giardino della Casa di notte sotto la luna piena. Non solo, ma poi i momenti di passione tra loro sono stati sempre di più e alla luce del sole, non nascosti sotto le coperte.

Paolo e Clizia: passione nella notte, la regia censura le immagini

Nella notte tra l’11 e il 12 febbraio, dopo essere stati a parlare fino alle 3 con Patrick e Antonella Elia, Paolo e Clizia si sono ritirati nella stanza con l’oblò. Inevitabilmente tra i due è scoppiata di nuovo la passione. Hanno intrecciato le loro gambe, si sono baciati appassionatamente e toccati tra gemiti e sospiri.

A quel punto, ovviamente, la regia del Grande Fratello Vip ha cambiato inquadratura spostandosi su Andrea Denver che stava dormendo. Inevitabili i commenti e le battute di ogni tipo sui social.

Le ultime novità dalla Casa

Oltre alla passione che lega Paolo e Clizia, c’è anche quella ritrovata di Pago e Serena. Nonostante il litigio furioso nella puntata in diretta, sembra che gli animi siano tornati sereni. Serena, tuttavia, è stata mandata al televoto con Licia Nunez, la quale ha litigato con diverse persone negli ultimi giorni, come Andrea Montovoli e Adriana Volpe. Nella prossima puntata, di venerdì 14 febbraio, però, non ci sarà nessuna eliminazione.

Nella scorsa puntata Michele Cucuzza ha abbandonato il gioco per via del televoto e Barbara Alberti si è ritirata. Antonella Elia è più tranquilla dopo aver risolto le incomprensioni con il suo Pietro. Che cosa succederà nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip?