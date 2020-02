Georgina Rodriguez ringrazia Amadeus su Instagram, ecco perché [FOTO]

Quello che si è appena concluso è stato un Festival di Sanremo indimenticabile. Ascolti da record ma anche polemiche pre-festival da cardiopalma. Chi non ricorda, infatti, le frasi ritenute sessiste di Amadeus?

Eppure una delle donne che hanno calcato il palco dell’Ariston con lui gli ha dedicato un bellissimo post su Instagram. Si tratta di Georgina Rodriguez, la moglie di Ronaldo, che ha avuto parole di ringraziamento per il conduttore Rai.

Georgina Rodriguez ringrazia pubblicamente Amadeus

È un post pieno di gratitudine quello che Georgina Rodriguez ha dedicato ad Amadeus. Parole molto dolci e colme di stima per un’esperienza straordinaria che la 27enne argentina viveva per la primissima volta. Essere co-conduttrice al Festival di Sanremo, in effetti, non capita a tutti.

E lei lo ha fatto in maniera che i più hanno definito brillante intrattenendo il pubblico non solo per la sua avvenenza ma anche per il suo saper fare. Indimenticabile, ad esempio, il tentativo di convertire Amadeus da interista a juventino mentre il marito, Cristiano Ronaldo, la guardava divertito dalla prima fila.

Il post che Georgina Rodriguez dedica ad Amadeus su Instagram recita “Sanremo è stato memorabile! Grazie per avermi fatta sentire a mio agio in questa mia prima volta al Festival!”.

Prova Ariston brillantemente superata

Nelle settimane precedenti al suo esordio sul palco dell’Ariston, Georgina Rodriguez aveva più volte manifestato la sua ansia. Sarebbe stata la prima volta su questo importantissimo palco, in mondo visione e con una responsabilità così grande.

Non erano i riflettori a spaventare la donna (che tra l’altro è abituata a stare al centro dell’attenzione dei fotografi dato che è la moglie di Ronaldo). Si trattava, piuttosto, della paura di deludere sé stessa e chi credeva in lei.

La Rodriguez era salita sul palco di Sanremo per dimostrare di non essere la classica bella donna che, però, non balla. Ad emergere avrebbero dovuto essere anche le sue capacità, le sue emozioni, la sua sensibilità. E, a giudicare dai risultati, la prova è pienamente superata anche grazie ad un Amadeus disponibile che ha messo tutte le sue compagne d’avventura a proprio agio.