La Pupa e il Seccione e viceversa, Stella stuzzica De Benedetti: “Un’opera d’arte” (Foto)

L’ultima puntata de La Pupa e il Secchione e viceversa ha regalato emozioni e colpi di scena. In particolare la squalifica di De Benedetti e Carlotta ha stupito tutti non solo i concorrenti ma anche il pubblico da casa.

I due sono stati allontanati dal programma per gesti ritenuti violenti. La ragazza ha usato parole molto forti verso il secchione che da par suo ha cercato di fermarla tenendola per il polso con l’intento di poter parlare. Davanti a queste immagini il presentatore, ovviamente con l’ausilio degli autori, non ha potuto fare altro che squalificare i due.

A poche ore dalla messa in onda De Benedetti ha pubblicato una foto “artistica” sul proprio profilo instagram. Un’immagine nella quale appare mezzo nudo che ha attirato l’attenzione di migliaia di persone. Tra i vari commenti spicca quello di Stella Manente protagonista del programma che sembrava essere anche attratta dal secchione.

L’avventura Stella e De Benedetti a La Pupa e il Secchione

Giovanni Tobia De Benedetti e Stella Manente sono diventati subito protagonisti del programma La Pupa e il Secchio e viceversa. Lui è laureato in lettere classiche ed è un latinista. Ha insegnato all’Istituto Italiano di Studi Classici, assistendo i docenti proprio nell’insegnamento della lingua latina. La bellissima Stella, invece, è un’influencer e modella. Sono apparse subito le sue principali caratteristiche ovvero la classe e la sensualità che non sono passate affatto inosservate agli occhi dei secchioni.

Tra i due, nonostante non fossero in coppia, si è creato subito un bel feeling. Lei ha dichiarato di essersi pentita quasi subito di non averlo scelto come compagno di viaggio in quest’avventura. Tra Stella e De Benedetti c’è stato un intenso bacio che ha fatto scoppiare il caos.

A distanza di poche ore, però, il pupo ha avuto la possibilità di cambiare la sua secchiona per tornare in coppia con Carlotta. Tutta questa serie di accadimenti hanno portato la modella e il latinista ad allontanarsi e per il resto del percorso tra i due non c’è stato più quell’intesa che aveva caratterizzato la prima parte del percorso.

Stella Manente stuzzica De Benedetti

Come detto in precedenza, Giovanni Tobia De Benedetti prima della messa in onda dell’ultima puntata de La Pupa e il Secchione e viceversa ha postato sul proprio profilo instagram una foto nella quale appare mezzo nudo, con in mano dei libri.

Lo scatto ha scatenato grande curiosità sui social e tra i vari commenti è balzato subito all’occhio quello di Stella Manente che ha definito l’immagine un’opera d’arte. Già qualche settimana fa tra si erano palesate alcune interazioni social che hanno incuriosito il pubblico che spera possa scoccare la scintilla.