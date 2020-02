“Michael Jackson? Non mi ha mai violentato”, parla Macaulay Culkin

Sono passati ormai 11 anni dalla scomparsa di Michael Jackson, vera leggenda della musica in tutto il mondo. Eppure, a tanti anni di distanza, le polemiche sulla sua persona non si placano.

C’è, ad esempio, chi sostiene che il cantante non sia morto davvero e che sia ancora vivo e chi, ancora, continua a parlare delle presunte violenze sessuali verso minorenni. Nelle ultime ore anche Macaulay Culkin ha detto la sua in merito a queste vicende.

Michael Jackson non mi ha mai violentato

“Michael Jackson non mi ha mai fatto niente. Non l’ho mai visto fare nulla del genere. E, soprattutto in questo momento, non avrei motivo per dire una bugia. Ormai lui è morto!”. Sono queste le parole che Macaulay Culkin ha utilizzato per descrivere parte del suo rapporto di amicizia con Michael Jackson.

L’ex bimbo prodigio che tutti abbiamo imparato a conoscere grazie a “Mamma ho perso l’aereo” parla del rapporto di amicizia con il cantante e vuole assolutamente difenderlo dalle pesanti accuse di pedofilia che lo hanno perseguitato dai primi anni Novanta sino alla sua morte avvenuta nel giugno del 2009.

Jackson non avrebbe mai lontanamente manifestato con lui questi atteggiamenti di cui è stato sempre accusato. Anzi! Sarebbe stato sempre gentile e cortese. Ricordiamo che tra i due c’erano ben 22 anni di differenza e, proprio per questo, Jackson avrebbe potuto approfittare anche di Culkin.

“Se avessi qualcosa da dire lo fare sicuramente” prosegue il giovane che si è ultimamente confessato durante un’intervista al magazine Esquire. Una difesa totale, dunque, quella che Culkin fa del suo amico Jackson ribadendo sempre e comunque che, dopo tanti anni dalla morte, non avrebbe problemi a svelare retroscena particolari se ce ne fossero stati.

Macaulay Culkin, provino da incubo

Nella medesima intervista, fatta a cuore aperto, Macaulay Culkin non ha solo parlato del suo rapporto di amicizia con Michael Jackson. L’attore ha tenuto a sottolineare come, al momento, sia difficilissimo per lui trovare lavoro.

Uno degli ultimi provini sostenuti, addirittura, avrebbe avuto risvolti da incubo “Non mi sarei assunto neanche da solo” ha detto, ammettendo il periodo di difficoltà lavorativa in cui si trova attualmente.