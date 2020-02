Anna Falchi parla delle notti appassionate con Fiorello, cade un mito

Il Festival di Sanremo 2020 con i suoi record e le sue polemiche si è appena concluso. È stata indubbiamente una ghiotta occasione per parlare dei Festival degli anni passati e delle varie “vallette” che si sono succedute sull’Ariston.

Durante una recente intervista radiofonica, la prorompente Anna Falchi ha ricordato il Festival del 1995 quando insieme a Claudia Koll affiancava Pippo Baudo. Incredibili i retroscena “privati” svelati.

Anna Falchi e Fiorello, altro che mura che tremavano

Sono anni, se non addirittura decenni, che Anna Falchi e Fiorello vengono descritti come due amanti appassionati. E non è un caso che questa coppia, ormai scoppiata, sia tornata alla ribalta del gossip proprio in questi ultimi giorni. Fiore è stato un protagonista indiscusso del Festival di quest’anno e quale occasione migliore per ricordare i particolari “intimi” della relazione tra Anna Falchi e Fiorello?

Uno, in particolare, ha tenuto banco per tutti questi anni. Pare, infatti, che quando i due fidanzati si chiudessero in camera, i loro incontri intimi fossero così focosi da far tremare le mura dell’albergo. Un aneddoto divertente che, però, è stato smentito dalla stessa Anna Falchi durante l’intervista in radio.

“Se è vero che facevamo tremare i muri degli alberghi per le nostre notti di passione? No, non è assolutamente vero” ammette la Falchi. Ma non solo, aggiunge “era colpa di Loredana Bertè che ci prendeva a calci la porta. Faceva confusione perché voleva assolutamente la nostra stanza, pare gliela avessero promesa”. Altro che notte di passione sfrenata! Con le parole della Falchi cade un vero e proprio mito.

Un commento sulle piccanti foto su Instagram

Un commento fugace è stato dedicato anche alle foto super sexy che Anna Falchi pubblica spesso su Instagram specie quando la Lazio vince una partita. A tal proposito la Falchi dice “Anche i tifosi della Roma mi dicono che quasi quasi diventano laziali per vedermi nuda”.

Anche il mondo della politica, pare, sia molto affezionata alle foto osè di Anna Falchi. “Mi scrivono anche i politici” ammette. Chi siano costoro non ci è dato saperlo, per ora! Ma intanto complimenti alla Falchi, tanta roba!