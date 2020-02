GF Vip, Clizia e Paolo, parla l’uomo che lei stava frequentando: ‘Le avevo chiesto di…

L’uomo che Clizia Incorvaia frequentava fuori dalla Casa ha rotto il silenzio e ha fatto alcune dichiarazioni su quello che sta succedendo nel reality

GF Vip: Clizia e Paolo si lasciano andare alla passione

Tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, è nato un interesse. Dopo notti passate da soli a parlare in giardino, dopo mille pensieri e dubbi, alla fine tra loro è scattata la passione.

Prima un tenero e romantico bacio sotto la luna piena, poi effusioni in piscina e sotto le coperte. Prima di lasciarsi andare, però, Clizia aveva confessato che al di fuori del reality, prima di entrare, aveva iniziato una frequentazione da un mese con un uomo.

Ovviamente non erano fidanzati e si erano lasciati senza impegno, però l’influencer aveva avuto comunque dei dubbi e dei sensi di colpa. Adesso è tutto superato e l’ex moglie di Sarcina ha preso la sua decisione a favore del giovane conduttore.

Le dichiarazioni di Tiberio, l’uomo che Clizia frequentava

Da quando Clizia ha confessato di aver avuto una frequentazione è scattata “la caccia all’uomo”. Il sito di gossip BollicineVip l’ha intercettato e intervistato ma le sue dichiarazioni sono una sorpresa. Infatti, Tiberio Carcano ha detto di aver chiesto a Clizia un po’ di riservatezza avendo una situazione coniugale alle spalle ma capisce che l’argomento sia stato affrontato e per lui non c’è nessun problema.

Non è nemmeno infastidito da quello che è successo tra lei e Paolo perchè si sono frequentati per poche settimane e poi si erano lasciati senza parlare di fidanzamento, in una situazione di stallo insomma. Quindi, per lui Clizia era libera di fare quello che voleva, lui non si aspettava nulla. Che cosa ne pensate di queste dichiarazioni?

Regia costretta a cambiare inquadratura

Recentemente Paolo e Clizia si sono dimenticati delle telecamere, travolti dalla passione che provano l’uno per l’altra. Nella stanza oblò, infatti, si sono lasciati andare a momenti molto intimi, tanto che la regia del Grande Fratello Vip è stata costretta a cambiare inquadratura.

Insomma, sembra proprio che Paolo e Clizia abbiano abbassato le difese e abbiano tutte le intenzioni di viversi questo sentimento. Voi che cosa ne pensate? Vi piacciono come coppia?