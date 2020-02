Un Posto al Sole, anticipazioni dal 17 al 21 febbraio: la decisione di Clara

Le anticipazioni di Un Posto al Sole relative alle puntate in onda su Rai 3 dal 17 al 21 febbraio rivelano che Clara sarà costretta a prendere una dolorosa decisione. Inoltre, Marina si troverà nuovamente nei guai.

Nelle puntate di Upas della prossima settimana, vedremo anche Silvia preoccupata per Rossella. La proprietaria del Bar Vulcano infatti, si convincerà che la figlia voglia andarsene di casa.

Un Posto al Sole puntate 17-21 febbraio su Rai 3

Da non perdere le puntate settimanali di Upas. Stando alle anticipazioni, Alberto Palladini deciderà di tornare a vivere al palazzo. La cosa non verrà affatto presa bene dai condomini. La vita dell’imprenditore potrebbe cambiare improvvisamente, quando Clara si farà coraggio e gli parlerà a cuore aperto.

Che cosa la tormenta così nel profondo? Nel frattempo, Arianna e Andrea saranno alle prese con la loro crisi coniugale. In una tranquilla serata nel corso della quale tutto sembrerà essersi risolto, una notizia inaspettata li scombussolerà. Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole inoltre, Serena inizierà a ripensare alla sua vita con Filippo e considererà l’ipotesi di perdonare il suo tradimento.

Stando agli spoiler di Un Posto al Sole, sappiamo che il segreto che tormenta Clara verrà a galla. La donna aspetta un bambino. Alberto la tratterà in malo modo e la cameriera prenderà una drastica decisione sulla sua gravidanza.

Alberto torna a Palazzo Palladini

Nelle puntate della prossima settimana di Un Posto al Sole, il rientro di Alberto al palazzo causerà non poco marasma. Una bella notizia invece, renderà felici Andrea ed Arianna: sono riusciti ad ottenere l’adozione di un bambino. Marina invece avrà problemi sul lavoro, dopo aver concesso un’intervista a un giornale ed aver affrontato Rosato.

Filippo e Serena organizzeranno una cena romantica ma Leonardo si metterà in mezzo. Come raccontano le trame delle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 dal 17 al 21 febbraio inoltre, Raffaele e Guido saranno le vittime di uno scherzo organizzato da Renato. Infine, Silvia e Michele saranno preoccupati per Rossella.

La coppia si convincerà che la loro Rossellina voglia andare via di casa. Nicotera e Susanna invece avranno una discussione in merito alla pericolosa scelta da parte del commissario sul caso che sta seguendo.