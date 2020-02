Una Vita anticipazioni dopo il salto temporale: Lucia svela il suo segreto a Ursula

I telespettatori di Una Vita sono consapevoli del fatto che la soap opera si appresta a vivere un salto temporale di ben 10 anni. In Spagna tutto questo è già accaduto, ma per vederlo in Italia bisognerà attendere ancora un po’ di tempo.

La vita dei protagonisti della soap di Aurora Guerra, dunque, ripartirà lasciando un buco temporale decisamente lungo. In questo periodo di tempo, saranno davvero molte le cose accadute. Lucia, ad esempio, si sarà sposata con Eduardo e avrà anche un figlio. L’Alvarado, però, nasconderà un difficile segreto di cui solo Ursula verrà messa al corrente.

La vita dei protagonisti di Acacias dopo il salto temporale

Prima del salto temporale di 10 anni, ad Una Vita vedremo che Telmo verrà ingannato e costretto ad abbandonare Acacias. L’uomo, infatti, verrà accusato di aver rubato tutti i soldi dell’eredità di Lucia e non avrà altra scelta che lasciare il paese per sempre. Anche L’Alvarado se ne andrà per un po’ di tempo per riprendersi dopo la terribile delusione d’amore.

Ad ogni modo, una volta trascorso il decennio, entrambi i protagonisti torneranno nel villaggio con delle grosse novità. Lucia, nel frattempo, si sarà sposata e avrà dato alla luce anche un figlio di nome Mateo, un giovanotto di quasi 10 anni. Il matrimonio della dama, però, non sarà affatto felice. Suo marito si rivelerà un uomo parecchio violento il quale le causerà molto dolore. Ad ogni modo, la donna si troverà a fare i conti anche con un terribile segreto.

Una Vita: il segreto di Lucia

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che, dopo il salto temporale, Lucia si avvicinerà molto ad Ursula. Quest’ultima ricoprirà il ruolo di istitutrice di suo figlio. La vicinanza e l’intesa che si creerà tra le due donne spingerà l’Alvarado a fare una confessione inaspettata alla Dicenta. La discendente della famiglia dei Marchesi di Valmez nasconde un enorme segreto che riguarda proprio il suo bambino.

Il giovane non è il figlio di Eduardo. Nel momento in cui Ursula apprenderà questa notizia non avrà dubbi su chi possa essere il reale genitore del ragazzo. La persona in questione sarà, ovviamente, Telmo. Prima che i due lasciassero il paese separati, infatti, trascorsero una notte di passione insieme.

In quell’incontro d’amore fu concepito il piccolo Mateo. L’ex sacerdote, però, no verrà informato subito della notizia. Sarà la Dicenta ad esortare Lucia a tornare tra le braccia del suo amato.