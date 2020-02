Scandalo da Maria De Filippi :”Aveva rapporti in camerino mentre ero in onda”

Nuovo scandalo nel programma di Maria De Filippi

Senza dubbio Amici di Maria De Filippi è uno dei programmi più seguiti sulla rete ammiraglia. Tra poche settimane il talent ritornerà in prima serata e vedrà come protagonisti i nuovi allievi della scuola.

E proprio nella scuola più famosa d’Italia poco tempo fa è accaduto un fatto clamoroso. La confessione di un ex ballerino professionista, Valerio Pino, ha indignato i colleghi e tutti gli appassionati di Maria. Vediamo nei dettagli cosa è accaduto.

Rapporti intimi dietro le quinte di Amici

Il protagonista di questa vicenda è Valerio Pino. L’ex professionista della scuola di Maria De Filippi, senza peli sulla lingua ha rivelato di aver avuto rapporti completi dietro le quinte, anche mentre la conduttrice era in onda. Una confessione scioccante che ha lasciato tutti senza parole e di conseguenza gli è costato un allontanamento dal programma.

Lo scandalo risale a qualche mese fa ed oggi è riemerso, perché è stato svelato il mistero del partner delle avventure sessuali del ballerino. Il giovane attraverso dei tweet sul social network si è detto disposto a raccontare tutta la verità e a mettere fine questa ‘storia’ che da circa otto anni lo perseguita. Inoltre, Valerio ha parlato anche di un veto da parte di Mediaset e ciò lascerebbe intendere che la De Filippi fosse a conoscenza di tutto.

Mistero sull’amante del ballerino

Valerio Pino come già detto in precedenza dice di aver subito una diffida da Mediaset. Questo ovviamente lascia pensare che la conduttrice Maria De Filippi, fosse a conoscenza di tutto. Purtroppo, però, tutto resta ancora un mistero irrisolto e la conduttrice non ha mai fatto dichiarazioni in merito.

Tuttavia in tanti hanno avanzato l’ipotesi sul nome del presunto amante sostenendo che fosse Marcus Bellamy. Del resto anche il ballerino tempo fa ha lanciato un indizio scrivendo il suo nome puntato sul proprio profilo social. Per quale motivo? Intanto, oggi Valerio si trova in carcere e deve scontare una pena per omicidio colposo.