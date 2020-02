“Fui costretto a farmi curare…’: Flavio Insinna rompe il silenzio, il dramma del presentatore de L’Eredità

Flavio Insinna e il suo ruolo a L’Eredità

Dagli inizi del 2020 a questa parte il game show L’Eredità sta collezionando una serie di successi a livello d’ascolti. L’ultimo un paio di giorni fa quando il quiz tv di Rai Uno ha superato gli oltre sei milioni di telespettatori. Parte di questi risultati sono dovuti al padrone di casa Flavio Insinna.

L’attore romano è stato designato dai vertici di Viale Mazzini l’erede del compianto Fabrizio Frizzi e da un paio di stagioni sta svolgendo bene il suo lavoro. Ovviamente c’è chi non sopporta per niente Insinna rimpiangendo il marito di Carlotta Mantovan.

Momenti di difficoltà per il conduttore ed attore romano

Sin dai tempi di Affari Tuoi i telespettatori di Rai Uno sono abituati a vedere Flavio Insinna sempre col sorriso e ironico con i concorrenti. Quest’ultimo sta vivendo un momento d’oro sia dal punto di vista sentimentale, visto che è fidanzato da qualche anno, ma anche professionale.

Infatti oltre a L’Eredità, l’attore capitolino attualmente è impegnato con il suo spettacolo teatrale ‘La macchina della felicità’ e da porta ha fatto il giudice a Il cantante mascherato. Ma come tutti anche Insinna nel suo passato ha avuto dei momenti di grossa difficoltà. Un periodo molto duro che gli ha segnato la vita. Di cosa si tratta?

Flavio Insinna e la depressione

Precisiamo che il momento nero nella vita di Flavio Insinna non è solo quello legato alla vicenda Affari Tuoi. Ovvero quando Striscia la Notizia trasmesse alcuni fuorionda in cui lo inchiodavano mentre maltrattava verbalmente dei concorrenti. Il periodo poco roseo è accaduto molto tempo prima, ovvero quando il padre si è visto costretto a chiamare un aiuto specialistico per aiutare Insinna.

In poche parole quest’ultimo si sottopose ad una terapia che, però, funzionò in parte. Un po’ di tempo fa, attraverso un’intervista, l’attore romano ha rivelato di aver sofferto di depressione. Per fortuna il padre lo ha fatto curare e in parte ne è uscito fuori.