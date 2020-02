GF Vip, Licia Nunez attacca Andrea Montovoli: ‘Sei un uomo senza p***e’

Licia Nunez ha litigato con Andrea Montovoli per le nomination. Ecco che cosa è successo nella Casa

Grande Fratello Vip: Licia Nunez attacca Andrea Montovoli

Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 10 febbraio su Canale 5 Andrea Montovoli, in occasione delle nomination, ha fatto il nome di Licia Nunez. Come motivazione ha dato quella di non aver parlato molto con lei.

Nei giorni successivi alla diretta, Licia Nunez ha chiamato Andrea Montovoli e gli ha chiesto come mai l’avesse nominata. Come mai l’attore ha nominato proprio lei che conosce da 12 anni e che l’ha conosciuta e vissuta anche al di fuori di quel contesto? Per questo motivo l’attrice, se la motivazione era quella data in puntata, ha definito il collega “un uomo senza palle”.

Andrea ha poi detto che la motivazione data in diretta è stata quella, ma ce n’era anche un’altra: non gli è piaciuto il suo comportamento nei confronti di Adriana Volpe. Licia l’ha definito “un altro seguace di Adriana” e lui si è offeso perchè non è possibile che tutti quelli che si trovano bene con Adriana debbano essere additati come persone senza testa che si fanno manipolare.

La discussione tra i due non è andata avanti molto, ma successivamente entrambi si sono sfogati nel confessionale. Licia, inoltre, è al televoto con Serena Enardu ma i concorrenti non sanno che nella prossima puntata non ci sarà nessuna eliminazione.

Licia: le dichiarazioni di Pago che non sono piaciute al pubblico

Se con Andrea Montovoli e Adriana Volpe Licia proprio non va d’accordo, con Serena Enardu invece ha instaurato un rapporto molto bello. Per questo, però, Pago ha detto alla compagna che è geloso di lei essendo “omosessuale e pugliese”. Queste dichiarazioni hanno creato scalpore al di fuori del reality.

In primo luogo, la fidanzata di Licia, Barbara, ha dato al cantante dell’omofobo e ignorante. Anche Vladimir Luxuria si è scagliata contro Pago, così come molti utenti sui social. L’ex moglie Miriana Trevisan, però, l’ha difeso dicendo di aver riconosciuto la sua ironia e niente di più. Le polemiche fatte nei suoi confronti, quindi, non hanno motivo di esistere. Voi che cosa ne pensate di questa vicenda?