Ida Platano beccata con un uomo famoso, e Riccardo Guarnieri? Lui replica: “Ecco la verità su di noi…” [FOTO]

Ida Platano beccata con Mario Balotelli

Nelle puntate del Trono over di Uomini e Donne andate in onda in questi giorni i telespettatori di Canale 5 hanno visto una nuova crisi tra Ida Pltano e Riccardo Guarnieri. Nello specifico la parrucchiera bresciana si è presentata da sola in studio scoppiando a piangere appena Maria De Filippi le ha chiesto che fine avesse fatto il cavaliere pugliese.

Nel frattempo tra i due protagonisti del parterre senior è spuntato un terzo incomodo. Di chi si tratta? Ebbene sì, la dama è stata pizzicata in compagnia del calciatore Mario Balotelli. Perché erano insieme? (Continua dopo la foto)

La nuova crisi tra i due protagonisti del Trono over di U&D

Sul profilo Instagram di Ida Platano è apparso uno scatto che ritrae la parrucchiera bresciana al fianco di Mario Balotelli. In pratica la dama del parterre senior di Uomini e Donne lo ha ringraziato per aver fatto una sorpresa a suo figlio Samuele.

Ma i più maliziosi hanno iniziato a fantasticare pensando che tra i due potrebbe esserci una liaison segreta. Proprio mentre ha iniziato a circolare la foto sui social network, sul web si parlava di una possibile crisi tra la cara amica di Gemma Galgani e Riccardo Guarnieri, da sempre molto geloso.

Prima di Natale i due avevano annunciato che presto sarebbero convolati a nozze lasciando il Trono over insieme. Ma i rumors su una loro crisi si fanno sempre più insistenti, e i numerosi fan della coppia, oltre ad essere stufi di questo tira e molla si sono domandati se la colpa non sia di un terzo incomodo.

Le dichiarazioni di Riccardo Guarnieri

Qualche settimana fa, per provare a riconquistare Ida Platano, Riccardo le aveva scritto una bellissima lettera mettendole anche l’anello al dito. In quell’occasione Guarnieri aveva promesso che avrebbe cercato di essere meno geloso e di trovare un impiego nei pressi di Brescia.

Di recente il personal trainer, dopo aver rinunciato alla collaborazione con Pamela Perricciolo, ha detto di aver capito una cosa, ovvero che tutto dipende da lui. Prima si trasferisce nella città di Ida e prima quest’ultima sarà più serena perché il problema principale è la distanza.