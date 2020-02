Uomini e Donne: critiche a Veronica Burchielli e Alessandro Zarino, lei replica sui social

Dopo le critiche e le voci di crisi, Veronica Burchielli ha scritto un lungo post per replicare

Uomini e Donne: Alessandro Zarino e Veronica Burchielli in crisi?

All’inizio di questa stagione di Uomini e Donne sul trono c’era Alessandro Zarino, ex tentatore di Temptation Island. Veronica Burchielli è scesa per un appuntamento al buio e inizialmente era divisa tra lui e il “collega” Giulio Raselli. Tra scontri, esterne e dichiarazioni più o meno importanti, alla fine Veronica ha scelto di corteggiare Alessandro.

Tra loro le cose sono andate molto bene, tanto che Alessandro non ha costruito nulla con nessun’altra corteggiatrice, e lei si è sentita di presentargli i suoi nonni. Lui, però, a quel punto ha fatto qualche passo indietro e dopo una puntata molto travagliata, Alessandro ha deciso di sceglierla.

Lei, non vedendo chiarezza nella sua dichiarazione, ha deciso di dirgli di no e di accettare la proposta di Maria De Filippi di sedersi sul trono. Tuttavia, dopo tre settimane, lei ha deciso di tornare da lui. Alessandro non ha voluto fare il corteggiatore e Veronica ha deciso di lasciare il programma per iniziare la loro storia. Il loro rapporto è andato molto bene fino a poco tempo fa, lo testimoniano anche i social. Tuttavia, negli ultimi giorni si sono diffuse le voci di una crisi e non solo.

Il post di Veronica

Alessandro e Veronica hanno smentito categoricamente le voci di crisi ma molti utenti social continuano a criticarli insinuando che stiano insieme solamente per “business”. A quel punto Veronica ha voluto scrivere un lungo messaggio sul suo profilo Instagram rispondendo a tutti quelli che continuano a muovere queste accuse.

L’ex corteggiatrice ha detto che non fa parte della sua persona fare qualcosa per pubblicità e non fa parte nemmeno del modo d’essere di Alessandro. Lei ha una dignità e continuerà a comportarsi come ha sempre fatto, come prima di aver partecipato Uomini e Donne.

Ha ammesso che la distanza non aiuta, ma che comunque è contenta di continuare a condividere momenti di quotidianità di coppia sui social per tutte le persone che li seguono con affetto. Voi che cosa ne pensate di queste parole? A voi piacciono Alessandro e Veronica come coppia?