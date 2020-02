Fabio Fulco dimentica Cristina Chiabotto: ecco la sua nuova fidanzata, 24 anni più giovane di lui [FOTO]

Fabio Fulco di nuovo innamorato

Dopo la fine della sua lunga relazione sentimentale con l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto, il cuore di Fabio Fulco è tornato a battere per una donna. Inoltre, il noto attore sta attraversando un buon periodo anche dal punto di vista professionale.

Infatti sta realizzando il suo secondo film da regista ed è per questo che, con molta probabilità, ha deciso di farsi vedere in pubblico con la sua nuova dolce metà. Di chi si tratta? Nell’ultimo numero di Chi, il magazine di gossip diretto da Alfonso Signorini è contenuta una lunga intervista a Fulco che parlato della compagna Veronica.

Chi è Veronica Papa?

Per chi non lo sapesse il regista ed attore Fabio Fulco si è fidanzato con Veronica Papa. Quest’ultima non è estranea al mondo dello spettacolo, infatti ha partecipato come la sua ex Cristina Chiabotto ad un concorso di bellezza. Sono passati quattro anni da quando la nuova compagna di Fulco si ritrovò tra le finaliste di Miss Mondo. Ma la carriera della giovane modella ebbe inizio molto tempo prima a Miss Italia.

Infatti anche in quell’occasione arrivò fino alla finale nell’edizione del 2014. C’è da dire che tra i due innamorati c’è una bella differenza d’età, ovvero lei è 24 anni più giovani dell’attore. I due si sono conosciuti grazie a degli amici in comune e su Veronica, Fabio non ha avuto dubbi: “Mi ha capito immediatamente”. (Continua dopo le foto)

Luna di miele per Fabio e Veronica?

Fabio Fulco e la giovane imprenditrice veronica Papa sono tornati da poco da una bellissima vacanza alle Mauritius. L’attore e regista ha voluto staccare la spina chiudere definitivamente col passato. Il viaggio lontano dal nostro Paese sembra un anticipo di una Luna di Miele.

Nell’intervista rilasciata al periodico di gossip Chi, l’artista ha spiegato che, in questo momento è ancora molto presto dare certe definizioni poiché il loro fidanzamento è iniziato solo da pochi mesi. Nel magazine di Alfonso Signorini sono contenute anche le foto del romantico viaggio.