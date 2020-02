Tempesta d’amore, anticipazioni dal 16 al 22 febbraio: Robert confessa

Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali: Tobias vuole lasciare gli studi

Nelle nuove puntate dell’amata soap opera tedesca, Joshua deciderà di tenere la bocca chiusa, nonostante soffra per la separazione da Denise. Intanto, l’inaspettata morte di Romy getterà nello sconforto Tobias. Preso dalla disperazione, il ragazzo penserà che sia meglio lasciare gli studi.

Stando alle anticipazioni di Tempesta d’amore, Robert non potrà fare altro che arrendersi all’evidenza. Una volta che la polizia si presenterà davanti a lui, confesserà tutto. Chi si prenderà la briga di informare Valentina?

Nel frattempo, al Fürstenhof non si parlerà d’altro che dell’arresto di Robert, dichiaratosi colpevole del tentato omicidio ai danni di Christoph. Denise verrà a sapere di quanto accaduto e si infurierà con Joshua, che dovrà prendere una decisione definitiva.

Jessica continuerà a pensare incessantemente ad Henry e sarà gelosa vedendolo insieme a Frenzi. Proseguendo con le anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, proseguirà la lotta disperata contro Annabelle. A tal proposito, Denise si rivolgerà a sua zia, sperando che possa smuovere la situazione.

Arriva la sorella di Christoph

Le puntate settimanali di Tempesta d’amore proseguono con i sensi di colpa di Eva, certa di aver contribuito in qualche modo a far finire Christoph in quelle condizioni. La donna troverà un appoggio in Werner.

Un imprevisto di verificherà nel giardino di Franzi ma Alfons risolverà la situazione, Intanto, Jessica preparerà un piano per mettere fuori gioco la giovane donna, preoccupata per il fatto che possa arrivare al cuore del suo innamorato.