Ida Platano torna a Uomini e Donne, ma viene gravemente insultata sul web: ecco perché (FOTO)

Oggi, giovedì 13 gennaio, è andata finalmente in onda la sfilata di Uomini e Donne in cui ha presenziato anche Ida Platano. La dama si è aggiunta al parterre femminile ed ha dato luogo ad una performance davvero molto seducente.

Negli occhi della dama, però, non c’era affatto serenità e gioia, piuttosto tanto rammarico e tristezza. I presenti in studio non hanno potuto fare a meno di domandarle cosa fosse successo, ma la protagonista è scoppiata in lacrime senza proferire parola. In seguito a tale gesto, il popolo di Instagram si è scagliata contro di lei. Ecco per quale motivo.

Ida scoppia a piangere a Uomini e Donne

La puntata odierna di Uomini e Donne è stata caratterizzata dal ritorno inaspettato di Ida Platano. La compagna di Riccardo Guarnieri ha deciso di partecipare alla sfilata delle donne indossando un abito lungo tutto dorato con un piccolo spacco sul dietro.

Subito dopo aver concluso la passerella, però, Gianni Sperti le ha domandato cosa fosse successo e perché fosse così triste. La Platano ha abbassato lo sguardo e si è mostrata commossa. La De Filippi, allora, ha cambiato argomento ed è andata avanti.

Verso la parte conclusiva della sfilata, però, la padrona di casa è tornata sulla questione, notando che la protagonista fosse scoppiata in lacrime dopo una canzone. Anche in questa seconda occasione, però, la fanciulla non si è voluta esprimere ed ha detto che quando se la sentirà racconterà tutto.

Le dure accuse del web contro la Platano

In realtà, il motivo del suo malessere è apparso chiaro a tutti, in ogni caso, il pubblico da casa non ha molto gradito il suo comportamento. Sulla pagina Instagram ufficiale di Uomini e Donne, infatti, numerosi utenti si sono scagliati contro Ida Platano accusandola di essere di una pesantezza assurda. C’è chi ci è andato giù in modo parecchio pesante con insulti e offese gratuite. (Continua dopo il post)

A quanto pare, i telespettatori sono stanchi di assistere sempre ai soliti teatrini. Per molti, Ida e Riccardo si comportano come due ragazzi che non fanno altro che lasciarsi e fare pace. Intanto, la diretta interessata non ha ancora risposto alle numerose critiche.