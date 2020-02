Paolo Bonolis, la moglie Sonia Bruganelli lo provoca: la Foto infiamma i social

Sonia Bruganelli provoca suo marito sui social

Sonia Bruganelli è una donna molto ironica e spesso ama giocare con il suo consorte. Insieme a Paolo Bonolis da più di 10 anni, la coppia piace molto al pubblico. Proprio poche ore fa, la donna che è sempre molto attiva sui social ha postato un’immagine. Nello scatto che vediamo oggi c’è tanta simpatia e una leggera provocazione nei confronti del marito.

Paolo Bonolis e Luca Laurenti in versione Flistones

Questa volta la moglie di Paolo Bonolis si è davvero superata. Sul suo profilo Instagram, dove ama ridere e scherzare, ha condiviso uno foto dei Flistones. Nulla di strano se però non avesse apportato una modifica ai personaggi.

Chi non ricorda il simpatico cartone animato degli anni 90, i cui protagonisti sono i due amici Fred e Barney? Beh Sonia Bruganelli, ha voluto prendere in giro suo marito e il collega estraendo una scena del film. Sui volti dei personaggi sono apparsi Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Un immagine simpatica che ha divertito i suoi follower, facendoli impazzire. A quanto pare, anche gli stessi conduttori hanno apprezzato il gesto. (Continua dopo la foto)

Nuove polemiche sui social

Come già anticipato in precedenza la moglie di Paolo Bonolis è sempre attiva sui social. Con i propri fan ama condividere scatti del suo quotidiano, pensieri e anche i suoi acquisti pazzi. Chi segue Sonia sa benissimo quanto ama la bella vita, il lusso e sopratutto i tacchi.

La sua posizione agiata, infatti, le permette di non badare alle spese e di assecondare ogni suo desiderio e capriccio. Questo ovviamente le comporta non solo apprezzamenti ma anche numerose critiche, a volte davvero pesanti. Proprio pochi giorni fa, la Bruganelli è stata di nuovo vittima di insulti per aver ricevuto una borsa Gucci, in occasione del suo compleanno, dal valore di 1500.00 euro.

Pochi mesi fa, invece è stata insultata pesantemente per aver acquistato un paio di snakers alla figlia dal valore di 500.00 e di aver sorseggiato champagne insieme all’amica mentre aspettava il suo turno in un negozio.