“Ma le ha messe le mutandine…”?: Justine Mattera seminuda si rotola sul pavimento, fan in delirio [FOTO]

Continuano le provocazioni di Justine Mattera

Da quando la televisione le dà pochissimo spazio, a parte qualche breve apparizione per fare l’opinionista o per un’intervista, Justine Mattera si è concentrata su un nuovo lavoro. La 48enne, infatti, nonostante non sia più una ragazzina fa la modella per dei brand molto conosciuti.

Nello specifico realizza degli shooting fotografici in cui si mostra in pose sensuali e spesso con pochi vestiti addosso. I migliori scatti l’ex moglie di Paolo Limiti li posta sul suo seguitissimo account Instagram ricevendo reazioni positive da parte dei follower.

La soubrette americana non rispetta il desiderio del marito

E pensare che il marito di Justine Mattera non è proprio felice delle iniziative della moglie. A rivelarlo è stata lei stessa quando è stata ospite nel salotto di Barbara D’Urso. In una puntata di Pomeriggio Cinque, infatti, la 48enne ha detto che la sua dolce metà non per niente d’accordo alle foto senza mutandine e reggiseno che posta sui social network.

Nonostante la precisazione la soubrette italo-americana continua a condividerle per la gioia dei suoi seguaci. Quest’ultimi, infatti, la premiano sempre con migliaia di likes e tanti commenti positivi e in certi casi anche spinti. Ma c’è da sottolineare anche che alcuni utenti non apprezzano le iniziative dell’ex moglie di Limiti.

Justine Mattera in intimo su Instagram

Dopo aver pubblicato una foto che la ritrae in sella ad una bici e vestita da ciclista, Justine Mattera è tornata a condividere quello che i follower aspettano ogni giorno con ansia. Nelle ultime ore la 48enne ha puntato uno scatto davvero sensuale che la mostra sdraiata sul pavimento.

La donna sembra avere addosso un completino intimo molto succinto che lascia poco all’immaginazione. Ma quello che ha fatto sorridere in tanti è il commento di un seguace. In pratica quest’ultimo ha chiesto alla soubrette americana se per caso era priva di mutandine. Commento che non ha trovato nessuna risposta da parte della diretta interessata. Ecco lo scatto in questione che è diventato immediatamente virale: