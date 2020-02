“Ci fai soffrire…”: Francesca Cipriani da censura, lato B e décolleté esplodono dal bikini striminzito [FOTO]

Francesca Cipriani in bikini su Instagram

Attualmente Francesca Cipriani è impegnata a La Pupa e il Secchione e Viceversa. Ma l’ex gieffina non smette mai di stupire non solo per le sue performance nel reality show di Italia 1, ma anche per gli scatti audaci postati sul suo seguitissimo account IG. Qualche giorno fa, infatti, la soubrette abruzzese ha ipnotizzato i follower con una foto che la mostra in bikini.

Non è la prima volta che la ragazza ha delle iniziative del genere ma questa volta sembra essersi spinta oltre. Nel suo ultimo post è possibile veder il seno prosperoso (taglia ottava) che straborda dal costume maculato. Per non parlare del suo lato B pronunciato, incorniciato dalla mutandina rossa. Un commento in particolare ha accomunato i seguaci, ovvero ‘abbondanza’. (Continua dopo il post)

Il successo con La Pupa e il Secchione e Viceversa

Il décolleté straripante di Francesca Cipriani, per alcuni paragonato ad un davanzale, procura spesso dei mancamenti a tutti coloro che la seguono su Instagram. Un profilo che conta più di un milione di follower. Ovviamente la foto descritta prima ha fatto una vera e propria strage. Il risultato del post è stato lo stesso: migliaia di likes e tantissimi complimenti.

Come accennato prima l’ex concorrente del Grande Fratello e de L’Isola dei Famosi a partire da gennaio 2020 è tornata sul piccolo schermo con il reality show La Pupa e il Secchione e Viceversa insieme al comico livornese Paolo Ruffini. Programma che sta per giungere alla conclusione, infatti martedì prossimo andrà in onda l’ultima puntata.

Francesca Cipriani racconta quando venne arrestata

E a proposito de La Pupa e il Secchione e Viceversa, qualche giorno fa Francesca Cipriani ha rilasciato una lunga intervista parlando di questa sua nuova esperienza televisiva. Ricordiamo che l’inviata ed opinionista di Barbara D’Urso vi aveva partecipato anni fa come concorrente, vincendo pure la seconda edizione.

Parlando col giornalista la ragazza si è lamentata che le Pupe attuali non sono coinvolgenti come lo era lei. Poi ha ricordato che in quell’esperienza la soubrette si era fatta pure arrestare per aver fatto il bagno della Fontana dei Trevi a Roma.