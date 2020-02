Il Paradiso delle signore spoiler: Umberto è il padre di Federico, l’assurda decisione dei Cattaneo

Molto presto, secondo gli spoiler, i telespettatori del Paradiso delle signore apprenderanno la verità sulla paternità di Federico. Il giovane, come molti sospettavano, è figlio di Umberto Guarnieri. Luciano scoprirà la verità direttamente da sua moglie e ne rimarrà assolutamente devastato.

Ad ogni modo, quello che lascerà maggiormente spiazzati sarà la reazione dei due coniugi e il modo in cui decideranno di affrontare la cosa. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Spoiler Paradiso delle signore: Luciano scopre la verità

Le prossime puntate del Paradiso delle signore si tingeranno di gossip stando a quanto trapelato dagli spoiler. In occasione della festa di San Valentino Silvia deciderà di raccontare tutta la verità a suo marito Luciano.

Quest’ultimo le organizzerà una cena molto romantica, la quale prenderà una piega inaspettata. La donna, infatti, devastata dai sensi di colpa, racconterà a suo marito di aver avuto una relazione con Umberto Guarnieri quando era la sua segretaria.

Da quegli incontri fugaci è nato Federico. Si tratta di un segreto che la signora Cattaneo ha custodito per anni, anche con l’aiuto di Don Saverio. Quando Federico è finito sulla sedia a rotelle, però, il dottore che lo ha operato ha compreso che ci fosse qualcosa di strano nel ragazzo e, una volta trapelata la verità, ha esortato la donna a fare la sua confessione.

La decisione dei cattaneo

Ad ogni modo, Luciano scoprirà tutta e reagirà in modo inaspettato. Il ragioniere, infatti, dirà a sua moglie di non raccontare questa storia a nessuno. Tuttavia, gli spoiler del Paradiso delle signore rivelano che il destinatario di questa devastante notizia si troverà più volte faccia a faccia con il commendatore.

In tali occasioni non potrà fare altro di trattarlo con estrema freddezza e astio. Umberto non capirà per quale motivo il ragioniere è così ostile nei suoi confronti. D’altro canto, anche Federico sarà messo all’oscuro di tutto.

Il giovane chiederà a Marta e Vittorio di essere assunto al Paradiso in modo da lavorare al fianco della sua fidanzata. I coniugi accetteranno, vedendo in questa decisione anche una possibilità di ripresa per il povero Cattaneo. In ogni caso, però, la bomba sta per esplodere. Come reagirà Federico dinanzi questa spiazzante verità?