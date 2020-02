Tina Cipollari cambia look da Federico Fashion Style: il VIDEO della trasformazione

Tina Cipollari e Federico Fashion Style insieme per un cambio look decisamente perfetto

La vamp romana è senza dubbio uno dei personaggi più discussi del piccolo schermo. Da quasi 20 anni, ormai, tiene banco con in televisione grazie al suo carattere fumantino e alla sua poca diplomazia.

Ultimamente, la vampa, è al centro del gossip per la sua vita sentimentale: ha infatti deciso di convolare a nozze con il suo nuovo compagno, l’imprenditore fiorentino Vincenzo Ferrara.

I due si sposeranno, pare, a breve e c’è già chi ipotizza che la colonna portante del dating show targato Maria De Filippi possa decidere di andare via dal programma che l’ha consacrata al successo per dedicarsi alla sua nuova vita da moglie. Rumors che però al momento sono stati smentiti dalla diretta interessata che ci ha tenuto a tranquillizzare i suoi fan circa la sua presenza all’interno della trasmissione più seguita del pomeriggio.

Tina Cipollari, cambio look da Federico Fashion Style

In estate, la collega ed amica di Gianni Sperti ha postato un video in cui appare con il parrucchiere dei vip Federico Fashion Style. La 54enne ha inserito le extention ed ha effettuato delle schiariture alla sua chioma fluente e ben curata.

Dopotutto, Tina ci ha sempre tenuto ai capelli: ricordiamo che prima di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, proprio come il suo ex marito Kikò Nalli, ha lavorato come parrucchiera per molti anni. Prima di approdare da Queen Mary collaborava con un salone di bellezza. (Continua dopo il video)

Colonna portante di Uomini e Donne

Oggi Uomini e Donne non potrebbe essere pensato senza Tina Cipollari. Le sue sfuriate, il suo essere così politicamente scorretta e senza peli sulla lingua, il suo carattere decisamente indomabile hanno fatto di lei una vera e propria presenza fondamentale.

Gli scontri con la sua acerrima nemica televisiva Gemma Galgani sono sempre più accesi e sono momenti seguitissimi dagli affezionati del trono over. E poi, c’è da dire, che Tina è un vero e proprio terremoto, capace di travolgere anche la composta padrona di casa che, dinanzi alla sua simpatia, non riesce a volte a trattenere le lacrime.