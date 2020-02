‘Tutto preparato a tavolino…’: Bugo e Morgan smascherati, ecco cosa è davvero accaduto a Sanremo 2020

Di sicuro di questo Sanremo 2020, la lite furiosa tra Bugo e Morgan rimarrà nella storia come la vittoria di Diodato. Da settimana ormai non si parla d’altro e in tanti sono curiosi di sapere qual’è la vera verità.

Dolo le clamorose rivelazioni di Morgan dalla D’Urso e le parole inaspettate di Bugo da Mara Venier ecco che anche Iva Zanicchi ha voluto dire la sua, esponendo il proprio pensiero.

Iva Zanicchi dice la sua su Morgan e Bugo

La lite tra Bugo e Morgan potrebbe essere stata programmata a tavolino. A sostenere questa teoria è Iva Zanicchi, che ne ha parlato durante l’ultima puntata de La Repubblica delle Donne. Lo ha fatto nel corso della sua rubrica Pagelle +Iva, nella quale la donna ha espresso la sua posizione in merito alla vicenda.

L’artista ha spiegato in poche parole che Morgan non sarebbe stato felice di esibirsi per tre sere consecutive per ultimo e per tale ragione avrebbe reagito in quel modo. Infatti, neanche i suoi amici musicisti lo hanno votato e questa cosa non gli è piaciuta affatto. Di conseguenza, Morgan per puntare i riflettori su di se visto il flop, ha messo in scena questo siparietto cercando di così uno scandalo.

Polemiche sull’esibizione a Sanremo

La cantante si è espressa senza giri di parole su Bugo e Morgan. Iva Zanicchi è convinta che Marco Castoldi abbia organizzato tutto all’oscuro del suo ormai ex amico. Meno chiara invece vede la posizione del direttore d’orchestra.

Quest’ultimo che ha raccontato la sua versione dei fatti a Vieni da Me, non sembra aver convinto la donna che ancora oggi non si spiega come ha fatto a far fermare tutta l’orchestra appena Morgan ha smesso di cantare. La donna è convinta quindi che ci sia stato anche lo zampino dello stesso Festival di Sanremo 2020, che altrimenti sarebbe «passato nel dimenticatoio».

Infine, ha concluso dicendo che anche se per molti è considerata maligna, questa è la sua verità. Chi avrà ragione? E’ successo tutto per caso o davvero è stato studiato tutto a tavolino?