Gianmarco Onestini in lacrime in Spagna: ecco che cosa è successo

Gianmarco Onestini ha vissuto un momento molto difficile all’interno del reality che lo vede protagonista in Spagna. Ecco che cosa è successo

El tiempo del descuento: Gianmarco Onestini in lacrime

Gianmarco Onestini, dopo essere stato un concorrente del Grande Fratello 16 di Barbara D’Urso, è stato scelto come modello italiano per il Gran Hermano Vip 7. La sua partecipazione è stata molto discussa, criticata e anche amata. Infatti, nel reality ha conosciuto Adara Molinero con la quale è nato un sentimento.

Dopo varie vicissitudini, Gianmarco è rimasto in Spagna partecipare ad un altro reality di TeleCinco, El tiempo del descuento. In questa occasione ha potuto recuperare il suo rapporto con Adara ed è tra i favoriti per la vittoria. Tuttavia, in queste ore, sta vivendo un momento molto difficile e i telespettatori l’hanno visto in lacrime. Il motivo? Ecco qui di seguito nell’articolo che cosa è successo.

Gianmarco piange: delusione d’amicizia

Il motivo che ha portato Gianmarco a piangere è stato il comportamento di Kiko Jimenez, già suo collega al Grand Hermano Vip e tra i concorrenti del nuovo reality. Tra i due c’era un rapporto molto stretto, quasi fraterno, ma poi Gianmarco ha visto dei video in cui Kiko parlava male di lui.

Quest’ultimo, infatti, ha detto che secondo lui Gianmarco è interessato solamente alla vittoria e che appena metterà le mani sul bottino sparirà. Quindi ha parlato di un’amicizia finta e non solo. Kiko ha accusato Gianmarco di aver costruito una storia d’amore finta con Adara solo per colpire il pubblico sulle emozioni e poter avere maggiore popolarità.

Questi attacchi sono stati del tutto inaspettati e Gianmarco ha reagito affrontando faccia a faccia il suo collega e dicendogli che non può assolutamente credere a quello che ha sentito dopo tutti i momenti passati insieme a parlare. Onestini è scoppiato a piangere travolto da questa delusione. (Continua dopo la foto)

L’amore con Adara

Con Adara, invece, sta andando tutto bene. Anche se lei ha abbandonato il programma nella prima settimana, tra lei e Gianmarco è stato tutto chiarito. Si sono scambiati lettere d’amore e recentemente hanno avuto l’opportunità di vedersi e di fidanzarsi ufficialmente. Gianmarco ha quindi già vinto in amore. Il bel Onestini riuscirà a vincere El tiempo del descuento? Voi che cosa ne pensate?