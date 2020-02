Uomini e Donne, Lorenzo e Claudia festeggiano il primo anno insieme: la dedica dell’ex corteggiatrice

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi stanno insieme da un anno. Ecco che cosa ha scritto l’ex corteggiatrice per festeggiare il loro primo anniversario

Uomini e Donne: Lorenzo e Claudia festeggiano il primo anniversario

Lorenzo Riccardi è stato prima un corteggiatore e poi un tronista di Uomini e Donne. Da corteggiatore era arrivato alla scelta finale di Sara Affi Fella ma poi lei ha preferito il suo rivale Luigi Mastroianni. In ogni caso, dopo l’estate e il famoso scandalo Sara Affi Fella, entrambi hanno avuto la possibilità di sedersi sul trono.

Lorenzo, in particolare, ha portato alla fine due ragazze: Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi. Dopo due giorni nella villa, in una scelta speciale in prima serata, Lorenzo ha scelto Claudia perchè il suo cuore urlava il suo nome.

Da quel momento tra loro è andato tutto bene, tanto che dopo appena due mesi hanno deciso di prendere casa insieme a Latina. Adesso sono pronti a festeggiare il loro primo anniversario e l’ex corteggiatrice ha deciso di dedicare al suo fidanzato qualche parole sui social.

La dedica di Claudia

Claudia non è una persona romantica o dolce, ma per il suo primo anniversario d’amore con Lorenzo, ha deciso di provare ad esserlo. Infatti, poche ore fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post con alcune fotografie di coppia e un messaggio molto particolare per lui.

Claudia ha ammesso che spesso non riesce a dire al suo compagno delle cose carine e, anche se lo fa, si vergogna tanto e lui questo ormai l’ha capito. Ha parlato dei mesi vissuti insieme a lui come ricchi di emozioni, risate, novità e anche momenti tristi dove però non è mai mancato l’appoggio di uno o dell’altro.

Per usare le sue parole, da che tutto sembrava un sogno, perchè si sono scelti in un contesto un po’ particolare, adesso Lorenzo è la realtà più bella che potesse mai vivere. Che cosa ne pensate di queste belle parole di Claudia? (Continua dopo la foto)

Le ultime coppie nate a Uomini e Donne

Insieme a Claudia e Lorenzo un anno fa, dallo studio di Uomini e Donne, sono usciti anche Teresa e Andrea, Andrea e Arianna, Luigi e Irene, Ivan e Sonia. Queste ultime due coppie hanno messo fine alla loro relazione dopo qualche mese. Poi ci sono state anche queste coppie: Andrea e Natalia, Giulia e Manuel, Angela e Alessio in cui soltanto la prima sta continuando la loro storia d’amore. Negli ultimi mesi è nato l’amore tra Giulia e Daniele, Alessandro e Veronica, Giulia e Giulio.