GF 16: Gaetano Arena torna a parlare di Ambra e Kikò, ecco i rapporti ad oggi

Gaetano Arena è tornato sull’argomento che per mesi ha riempito le pagine di gossip. Ecco i rapporti ad oggi con Ambra Lombardo e Kikò Nalli

GF 16: il triangolo Nalli-Lombardo-Arena

Qualche mese fa su tutte le pagine di gossip non si faceva che parlare di alcuni protagonisti del Grande Fratello 16 di Barbara D’Urso. Si trattava di Kikò Nalli, Ambra Lombardo e Gaetano Arena. Ma vi ricordate che cosa è successo? Ve lo ricordiamo noi.

Tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli è nata una storia all’interno del reality. Certo, non subito, perchè la modella è stata eliminata al televoto appena quindici giorni dopo l’inizio del programma, ma con i tempi e i modi giusti. Quando Kikò è uscito, la coppia ha ufficializzato il fidanzamento.

Tuttavia, dopo alcuni mesi, alcuni paparazzi hanno insinuato che Ambra avesse tradito Kikò con un altro concorrente del Grande Fratello 16, ovvero Gaetano Arena. Sono uscite anche le foto di un loro incontro in un bar in cui si vedeva un bacio. In molti hanno trovato che fosse solo una questione di prospettiva, ma le liti sono andate avanti per settimane.

Gaetano Arena torna sull’argomento

Kikò si è sempre mostrato molto sicuro della relazione con Ambra e non ha mai creduto all’ipotesi del tradimento. Non solo, ma la coppia ha poi fatto fronte comune nell’accusare Gaetano di aver organizzato tutto per creare scandalo e apparire su giornali e televisioni.

Ad oggi, Gaetano è tornato sull’argomento e l’ha fatto nella trasmissione di Manila Gorio, Il Punto. L’ex gieffino ha confessato che dopo il “casino mediatico” che li ha coinvolti il rapporto d’amicizia con Kikò e Ambra si è definitivamente chiuso senza possibilità di riavvicinamento.

Tuttavia, ha ribadito ancora una volta che lui non ha chiamato nessun fotografo e, anzi, ha avuto dei dubbi su Ambra, la quale in quel bar aveva voluto scegliere il posto dove sedersi. Tuttavia, nella sua intervista Gaetano ha parlato anche di altro.

Infatti, era stato coinvolto in un’altra polemica, ovvero la rissa con il fotografo Fiumara. Anche in quel caso ha ribadito la sua posizione. Il fotografo gli stava sempre addosso e lui ad un certo punto si è innervosito e ha reagito male ma se potesse tornare indietro non lo rifarebbe. Anche su Fabrizio Corona ha voluto specificare che è un suo amico, ha lavorato per lui, ma non è un suo clone. Che cosa ne pensate delle dichiarazioni di Gaetano Arena?