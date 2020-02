Un posto al sole, spoiler 14 febbraio 2020: Arianna e Samuel si baciano

Proseguono le avvincenti avventure dei personaggi di Palazzo Palladini, gli spoiler del 14 febbraio di Un posto al sole si concentrano sull’amore, sui sentimenti e sul confronto definitivo. Samuel indosserà nuovamente gli abiti del supereroe e salverà da una difficile situazione il Caffè Vulcano.

Successivamente avverrà un episodio choc che coinvolgerà Arianna. Nella puntata numero 5440 che vedremo su Rai 3 alle ore 20.45, si tornerà a parlare di Fabrizio e Marina. Quest’ultima sarà piuttosto furibonda.

Anticipazioni Un posto al sole venerdì 14 febbraio

Da quando la storia con Fabrizio è naufragata in un mare di delusione, per l’esuberante Marina sono cominciati dei difficili momenti. Andare a lavorare le è diventato un gran peso dato che le tocca vedere il suo ex amore controvoglia.

Ma nella puntata di venerdì la Giordano si ritroverà a storcere il naso per via della conferenza stampa che Fabrizio effettuerà. Nel dettaglio, le parole del Rosato manderanno Marina su tutte le furie e la donna cercherà di rintracciare il suo ex a tutti i costi per parlargli.

Nel frattempo, al Caffè Vulcano si celebrerà il giorno degli innamorati. Soltanto Arianna sarà giù d’umore in quanto non si sentirà felice. Proprio sul più bello accadrà un bel pasticcio che rischierà di mandare all’aria ogni programma. Lo staff mangerà una salsa particolare che causerà un terribile mal di pancia.

Per fortuna, con l’intervento del nuovo aiuto cuoco Samuel, la situazione si sanerà. Grazie a quest’ultimo, ogni cosa tornerà al suo posto ma poi si verificherà un episodio sconvolgente: Arianna e Samuel si baceranno! Che sia finita per sempre con Andrea Pergolesi?

Spoiler Un posto al sole

La prossima settimana, le puntate di sarà a dir poco scioccante ed emozionante. Tempi duri per Alberto Palladini che, dopo la brutale aggressione, dovrà guardarsi alle spalle. L’uomo deciderà di tornare ad abitare al Palazzo Palladini tra lo scetticismo degli altri inquilini del condominio.

A quanto pare il papà di Clara è lo stesso boss della malavita cui Eugenio Nicotera sta indagando! Quale sarà l’epilogo di questa vicenda che promette scintille e suspense? Arriverà il tanto atteso lieto fine tra Arianna e Andrea i quali riusciranno a chiudere l’adozione. In seguito la Landi deciderà di chiarire una volta per tutte con Samuel.