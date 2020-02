Una Vita, trame spagnole: Tito ha una lesione celebrale

Arrivano nuove ed emozionanti anticipazioni spagnole di Una Vita, la soap in onda su Canale 5 capace di tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori. Nei prossimi episodi, Tito scoprirà di avere una grave lesione celebrale che gli impedirà per sempre di combattere.

Celia sarà ossessionata da Milagros, mentre Ursula verrà rilasciata dal carcere grazie alla decisiva testimonianza di Fabiana. Il vero colpevole dell’omicidio di frate Guillermo si scoprirà essere Tito.

Una Vita, spoiler: Filo arrestato

Fabiana, vedendo che Celia mostra comportamenti a dir poco ossessivi nei confronti della bimba di Trini, proverà a cercare una tata per Milagros, facendo arrabbiare la Alvarez Hermoso. Intanto, Samuel e Jimeno Batán penseranno di averla fatta franca assoldando Filo per mettere fine alla vita di frate Guillermo.

Felipe non sarà d’accordo con Lucia e Telmo e la loro decisione di vivere la relazione alla luce del sole. Intanto, il Martinez e la Alvarado convinceranno Agustina a deporre la sua testimonianza a Méndez. Saputo come sono andate realmente le cose, il commissario arresterà Filo.

Successivamente, Lolita proverà a farsi aiutare da Antoñito per convincere Celia ad accettare l’aiuto di Fulgencia nelle cure di Milagros, ma non si sarà nulla da fare. A casa Palacios ci saranno momenti di panico quando i presenti si accorgeranno che Ramon è sparito nel nulla, che fine avrà fatto? Stando alle anticipazioni di Una Vita, Íñigo e Flora soccorreranno Tito, in pessime condizioni dopo gli allenamenti estenuanti ai quali l’ha sottoposto il perfido Borras.

Tito ha una grave malattia

Nelle prossime puntate di Una Vita, Samuel penserà di averla fatta franca e andrà a trovare Ursula in prigione. Peccato che l’Alday non sappia che la Dicenta verrà scarcerata a breve, in quanto Filo è stato arrestato. Nel frattempo, Telmo verrà convocato a casa Palacios per cercare di capire cosa abbia portato Ramon a scappare senza lasciare alcuna notizia.

Inigo, a causa delle sue scommesse clandestine, perderà una ingente somma di denaro ma non avrà il coraggio di dire la verità a Leonor. Nello stesso tempo, una notizia sconvolgerà Acacias. Filo è scappato dal carcere. Ramon tornerà a casa e desidererà parlare con Felipe di quanto accaduto.

Purtroppo, come svelano gli spoiler di Una Vita, qualche istante prima di iniziare un nuovo incontro di boxe, Tito perderà i sensi e si accascerà al suolo. Dopo essere stato ricoverato, i medici daranno il loro responso: il ragazzo ha una lesione cerebrale e non potrà proseguire con la sua carriera pugilistica. Infine, Samuel sarà vessato dagli strozzini e non saprà come fare per pagare gli ingenti debiti… occorre un piano.