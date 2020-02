Vladimir Luxuria si scaglia contro Pago: ‘Nessuna gelosia può giustificare tanta ignoranza’

Vladimir Luxuria non ha accettato le dichiarazioni di Pago su Licia Nunez. Ecco che cosa è successo

GF Vip: Pago nella bufera

Pago, quando ha comunicato a tutti che sarebbe entrato nella Casa del Grande Fratello Vip, ha raccolto dal pubblico molto entusiasmo. In molti lo davano favorito per la vittoria visto il suo precedente percorso a Temptation Island Vip.

Invece la sua avventura nel reality ha subito una battuta d’arresto. L’ingresso di Serena Enardu come concorrente ufficiale ha innescato la reazione furibonda del pubblico, che aveva votato per non farla entrare. Inoltre, nelle ultime ore il cantante si è reso protagonista di un altro episodio che ha scatenato diverse reazioni al di fuori.

Pago, parlando con Serena nascondendosi sotto una coperta e sottovoce, ha detto di essere geloso di Licia Nunez in quanto omosessuale e pugliese. Questa frase non è proprio piaciuta agli utenti del web. In primo luogo la fidanzata di Licia, Barbara, ha tuonato contro Pago dandogli dell’omofobo e ignorante. Ma non solo.

Vladimir Luxuria contro Pago

Si sa che Vladimir Luxuria si batte da tempo a favore della comunità lgbt e anche in questa occasione è intervenuta per quello che è successo. Da Twitter, ha scritto un commento molto chiaro nei confronti di Pago dicendo che pensava che ormai certi luoghi comuni fossero superati e invece poi sente Pago, un concorrente del Grande Fratello Vip, dire frasi del genere.

Secondo Vladimir è assurdo sentire che una donna non può avvicinarsi a una lesbica che è per giunta pugliese. Per lei nessuna gelosia può giustificare tanto pregiudizio e ignoranza. Voi che cosa ne pensate delle sue parole?

Tutti contro Serena

Probabilmente questo argomento sarà affrontato nella prossima puntata in diretta del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, infatti, è sempre molto attento a quello che dice il pubblico. Nel frattempo, Pago sta combattendo nella Casa per difendere Serena.

Quasi tutti gli altri concorrenti non hanno gradito il comportamento dell’ex tronista sarda. In puntata ha iniziato a offendere Pago, la sua famiglia, a rivolgersi in modo irrispettoso anche ad Alfonso Signorini che invece le parlava molto tranquillamente.

In questi giorni a gruppetti i concorrenti stanno continuando a parlarne e molti pensano che non sia più il caso che vada avanti una situazione del genere. Infatti, Serena è al televoto con Licia Nunez. Tuttavia, nella prossima puntata non ci sarà nessuna eliminazione.