Oroscopo Paolo Fox 14 febbraio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 14 febbraio è pronto a rivelare la vostra situazione astrologica della giornata di San Valentino. Per i nativi del Leone è una giornata riflessiva, invece, per i nati sotto il segno Bilancia è ricca di emozioni. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di venerdì per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 14 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete – Giornata importante per le relazioni, avete bisogno di vivere l’amore, in maniera molto serena. Con Venere nel segno avrete modo di dare spazio alle passioni e alla famiglia.

Toro – Sia a livello lavorativo che in famiglia, nelle prossime 48 ore potrebbe nascere qualche contenzioso. È difficile che raggiungiate la serenità con Luna e Urano in opposizione. Se alzate la voce durante la discussione è perché avete ragione.

Gemelli – In questo weekend l’uomo delle stelle consiglia di vagare la mente, camminando all’aria aperta e in compagnia di persone simpatiche. In queste 48 ore potreste vincere una sfida ma dovete affrontare una questione di soldi.

Previsioni di venerdì 14 febbraio da Cancro a Vergine

Cancro – Nel weekend la Luna inizia a favorire il vostro segno. Siccome la settimana scorsa ci sono stati problemi, ora avete un grande bisogno di qualche favore. Il vero problema è che molti riversano i problemi lavorativi in casa.

Leone – Non è semplice simpatizzare con una persona del vostro segno perché volete sempre il meglio. Questa giornata potrebbe farvi riflettere su quello che state vivendo in amore. Forse non siete troppo convinti dei sentimenti che nutrite per il vostro partner e, quindi, dovete approfondire il rapporto.

Vergine – Non si esclude che tutti quelli che hanno superato la crisi di gennaio facciano un grande passo entro metà anno. Potrebbe nascere una nuova storia, un matrimonio o una convivenza. Stelle favorevoli nel weekend.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Fine settimana pieno di emozione. Domenica avrete voglia di dire tutto ciò che pensate. In campo lavorativo potrebbero esserci trattative più lunghe del solito.

Scorpione – In questa giornata dovete riflettere sulle relazioni sane. Con la Luna nel segno ci sarà un miglioramento in tutte le relazioni. Non è un momento di grande forza ma il fine settimana sarà di recupero.

Sagittario – Le prossime tre giornate saranno di spicco perché avrete Luna e Venere favorevole. Anche se nel mese scorso c’è stato un blocco in amore, domenica vi rappacificherete.

L’oroscopo di Paolo Fox del 14 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Venerdì, sabato e domenica potreste recuperare un discorso perso che riguarda i sentimenti. Molti di voi, mercoledì e giovedì hanno vissuto una piccola crisi e devono recuperare.

Acquario – Anche se siete alla ricerca di una grande amicizia, se c’è una cosa che non sopportate è la privazione della vostra libertà. Anche se siete in coppia, avete bisogno di vivere questa relazione in maniera libera. Questo non significa tradire ma non volete che il vostro partner vi opprima.

Pesci – Sabato e domenica sono due giornate importanti e avete bisogno di verificare l’autenticità dei sentimenti che una persona prova nei vostri confronti. Se il giorno prima ha giurato eterno amore, il giorno dopo sembra un’altra persona, quindi avete sempre bisogno di una conferma.