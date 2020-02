“Cresciuto in mezzo alle prostitute…”: confessione choc di Paolo Bonolis

La confessione scioccante di Paolo Bonolis su sua zia

Dallo scorso 6 gennaio tutte le sere su Canale 5 va in onda il preserale Avanti un altro! con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Non tutti sanno che il conduttore romano ha una zia che è stata proclamata serva di Dio. A rivelarlo è lo stesso artista Mediaset attraverso una lunga intervista al magazine Oggi.

L’uomo ha detto che la parente dedicava la sua vita agli altri e Bonolis spesso andava in vacanza con lei. Lei stava in mezzo alle prostitute e di conseguenza anche lui. Al momento non sa se la faranno Santa. In più il marito di Sonia Bruganelli ha rivelato che fa del bene perché lo da stare meglio.

Il conduttore romano rispetta la religione ma non la comprende

A differenza della passata stagione che ha condotto anche Ciao Darwin 8 quest’anno Paolo Bonolis e Luca Laurenti si dedicheranno solamente ad Avanti un altro!, il game show del preserale di Canale 5. Nonostante una concorrenza agguerrita come L’Eredità di Flavio Insinna, il programma Mediaset sta comunque ottenendo un buon riscontro a livello d’ascolti.

Ma il format creato dallo stesso conduttore romano offre anche tanto divertimento e spensieratezza. Infatti sia il pubblico che i concorrenti in gara spesso vengono coinvolti ai siparietti che mette in scena il padrone di casa. Intervistato al periodico diretto da Umberto Brinda I Bonolis ha detto di rispettare la religione anche se lui non trova una logica.

Il record stagionale del game show Avanti un altro!

Come accennato prima, il quiz tv di Canale 5 continua a macinare successi. Di recente l’autore Marco Salvati, attraverso una Storia sul suo profilo Instagram ha mostrato il nuovo record raggiunto da Avanti un altro.

Il programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, infatti, ha raggiunto oltre il 22% di share è più di 4,5 milioni di telespettatori. Mentre nel target che va dai 18 ai 65 anni, si è sfiorato il 28% di share. Tuttavia il gioco viene battuto dalla concorrenza, ossia L’Eredità di Flavio Insinna.