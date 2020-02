Al Bano e Romina, notte di passione insieme? L’annuncio che tutti sognano: “Torna a vivere a Cellino?”.

Al Bano si è lasciato andare ad una lunga intervista al settimanale Oggi. Sul noto giornale sono state pubblicate foto dove si vedono il cantante di Cellino e Romina Power lasciare insieme il Teatro Ariston e il giorno successivo ancora insieme a Sanremo.

Carrisi ha spiegato che tra lui e la sua ex moglie c’è sempre la stessa sintonia e basta uno sguardo per capirsi. Secondo alcune indiscrezioni Albano e Romina avrebbero trascorso anche la notte insieme nella stessa camera d’albergo.

Ecco perché Al Bano e Romina Power non sono tornati in gara a Sanremo

Al Bano ha raccontato durante l’intervista cosa ha provato esibendosi ancora una volta a Sanremo accanto a Romina. Un’emozione unica e indescrivibile che è difficile da dimenticare. Carrisi ha spiegato anche il motivo per cui non ha partecipato come cantante in gara affermando di soffrire di “sanremite” acuta.

Intanto, mentre il maestro si gode ancora gli applausi e la standing ovation dell’Ariston, la Power è ritornata a Cellino San Marco. Una notizia che ha reso felice non solo i fan della storica coppia ma anche i figli dei due artisti. Pochi gironi fa, proprio la cantante ha postato sul suo profilo social uno scatto tra gli ulivi pugliesi mentre registra degli spot sulle sue creme di bellezza.

Ovviamente sotto lo scatto non sono mancati i messaggi di affetto e sopratutto di speranza. In tanti hanno detto a Romina che quello è il suo posto e che non deve più partire. (Continua dopo il post)

Nuovo look per la cantante

Chi segue Romina Power sui social sa benissimo che la cantante ha cambiato look. La bella italoamericana ha sorpreso tutti con un otufit totalmente diverso dal solito. Capelli corti a caschetto e scuri e trucco ben evidenziato.

A quanto pare, l’ex di Al Bano però ha deciso di dare un ‘taglio’ ai suoi capelli solo per lavoro. Infatti, la donna dopo lo spot per le creme è partita per Toronto insieme al regista premio Oscar (per La forma dell’acqua) Guillermo del Toro. Sul set di “Nightmare Alley”, Romina sorseggia un Martini analcolico e ovviamente la foto ha fatto il giro del mondo.