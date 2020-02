Clizia e Paolo, dietro front della ragazza “Lui capirà”

La relazione nata sotto le telecamere del Grande Fratello VIP tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sta appassionando tutti, sia dentro che fuori la casa. Dopo la notte di passione che i due hanno vissuto, però, qualcosa pare destinato a cambiare tra Clizia e Paolo.

La ragazza, infatti, teme il giudizio di chi sta al di fuori della casa e confessa di voler dare un freno a questa storia. Un passo indietro che, secondo lei, Paolo Ciavarro capirà.

Clizia e Paolo, un corteggiamento fatto di sguardi

È passato più di un mese dall’ingresso dei concorrenti all’interno della casa del GF VIP. Sin da subito Clizia e Paolo si sono piaciuti. Il loro corteggiamento reciproco è sempre stato fatto di sguardi, battute, attenzioni. Nulla di volgare, nulla di affrettato al punto che il primo bacio tra i due è stato tra i più dolci che si siano visti nella casa.

Da quel momento sono stati sempre più gli attimi che i due ragazzi hanno ritagliato per stare un po’ da soli. Che sia in piscina, in giardino o sul divano del salone i loro incontri ravvicinati erano fatti di tante coccole e baci. L’altra notte, però, Clizia e Paolo si sono spinti oltre. All’interno dell’oblò, a letto insieme, si sono concessi alla passione al punto che le telecamere del GF VIP hanno dovuto cambiare inquadratura.

La decisione di Clizia

Proprio in seguito alla notte con Paolo, Clizia ha uno sfogo con Licia Nunez e le confessa di voler fare un passo indietro. Le sue parole sono abbastanza eloquenti e lasciano ben trasparire le sue motivazioni “Finora non ho mai pensato all’esterno, invece ora ci penso e ho gli incubi. Abbiamo degli amici in comune e loro facevano il tifo per me, mi scoccia anche se avevamo detto che era una prova, non mi piace deludere le aspettative”.

La ragazza ha, dunque, molta paura di ciò che la gente, specie gli amici e la famiglia, possa pensare fuori dalla casa. “Mi preoccupo di cosa possano pensare gli altri. Per Paolo non mi preoccupo. Lui è sensibile e capirà“. Come finirà questa storia?