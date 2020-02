Oroscopo Branko 14 febbraio 2020: le previsioni di San Valentino per tutti i segni

L’oroscopo di Branko del 14 febbraio è pronto a raccontare che cosa hanno in serbo i pianeti e le stelle per il giorno di San Valentino. I nativi dell’Ariete devono aprire il proprio cuore. Per gli innamorati nati sotto il segno dell’Acquario è arrivato il momento di fare il grande passo. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di venerdì per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 14 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete – In questa giornata dedicata alla festa degli innamorati, l’oroscopo di Branko consiglia di aprire aprire il vostro cuore. Grazie a Venere nel segno, Marte e Luna calante vivrete un’incantevole giornata. Questa Luna in Scorpione è molto importante anche per gli affari e le attività.

Toro – San Valentino è il giorno ideale per recitare poesie alla persona interessata, magari davanti a un fuoco che arde come la vostra passione. Si precisa che la Luna non è in aspetto tranquillo, infatti, dallo Scorpione provoca e mette la prova la vostra pazienza. In campo pratico c’è qualche confusione.

Gemelli – Luna in Scorpione è davvero molto misteriosa, riesce a farvi dare il meglio, soprattutto in campo lavorativo. Questo è un momento instabile per la situazione ambientale e generale, avete bisogno di amicizia e di molto sostegno. Per San Valentino create un’atmosfera romantica, la fantasia non vi manca.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – In questo giorno di San Valentino Venere in Ariete non è in forma, Marte però è positivo e la Luna tocca il punto più hot dell’amore. Nettuno appoggia i vostri sogni d’amore, mentre Mercurio vi conduce tra le braccia di qualcuno. Weekend importante per gli affari e l’attività professionale. Domenica sarà una giornata che passerà alla storia a causa dell’opposizione di Marte.

Leone – Il vostro amore è come un puledro selvaggio, ma per fortuna voi siete degli abili domatori e non vi fate intimorire dalla Luna ostile. Opponendosi a Urano provoca contrasti con collaboratori nel campo lavorativo. Niente, però, compromette la vostra festa degli innamorati con Venere e Marte in aspetto innamorato e sensuale. Mercurio vi aiuta a trovare parole profonde e giuste da dire alla persona interessata. Infine, Nettuno risveglia un sogno d’amore. Attenzione a lievi capogiri.

Vergine – Luna ultimo quarto in Scorpione è molto importante per il campo lavorativo. Non mancano intensi incontri, colloqui produttivi, notizie scritte e risorse. Tenete strette le persone utili per il vostro successo e gli affari. In questa giornata dell’amore vi sentite innamorati come fanciulli. L’uomo delle stelle consiglia di inventare qualcosa di divertente per stupire la vostra dolce metà.

Previsioni di venerdì 14 febbraio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In questa giornata non mancano attacchi di gelosia, vostra o dell’altro. Tutta colpa di Venere in opposizione che vi riempie la testa di certe idee. Dipende anche dal fatto che vi sentite poco affascinanti e irresistibili. Almeno in questo giorno di San Valentino dovete mettere da parte le orribili questioni materiali e di cercare di essere più maturi del solito.

Scorpione – Festeggiate San Valentino con il vostro amore o con la vostra libertà. Luna nel segno cambia qualcosa nella vostra vita. Un cambiamento davvero utile per la vostra crescita professionale e la vita affettiva. Il lato romantico arriva da Nettuno e Mercurio in Pesci, Venere in Ariete fa aumentare la passione fisica e vi rende forti nelle conquiste.

Sagittario – Nel giorno di San Valentino Venere influenza l’amore e la Luna gioca un ruolo importante nella vita di coppia. Quando la passione chiama dovete rispondere. Luna in Scorpione è piena di piccanti segreti per la festa degli innamorati un po’ sopra le righe. Chissà se avete tempo per queste cose, visto una montagna di impegni professionali e familiari.

L’oroscopo di Branko del 14 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questa giornata dell’amore gettate alle spalle i problemi passati, evitate le discussioni che non c’entrano con il giorno di San Valentino. Oggi potete sperare in qualcosa di diverso, tenero, dolce e appassionato. Splendido ogni riscontro negli affari e in campo professionale.

Acquario – Una discussione improvvisa non vi impedisce di trascorrere il giorno di San Valentino secondo tradizione. Venere e Marte vi rendono amanti perfetti. Le coppie che sono davvero innamorate possono già decidere di fare il grande passo: matrimonio o un figlio.

Pesci – Luna in Scorpione in aspetto intenso con Mercurio e Nettuno, apre le danze di San Valentino. Intense emozioni per le coppie longeve, mentre per i single la situazione si fa sempre più intrigante. L’amore non ha età e voi lo dimostrate. Molti di voi riescono a rinunciare a tante cose ma non ad avere vicino qualcuno da amare, corteggiare e viziare.