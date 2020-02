Grande Fratello VIP, si scrivono le lettere d’amore per San Valentino

Stasera, 14 febbario, andrà in onda l’undicesima puntata del Grande Fratello VIP. La messa in onda coincide con una festa molto importante, quella degli innamorati, San Valentino.

E proprio per quest’occasione, il Grande Fratello ha proposto a tutti i concorrenti della casa di scrivere delle lettere d’amore alla persona che ha conquistato il loro cuore, sia essa all’interno o all’esterno della casa.

Grande Fratello VIP, le lettere d’amore nella casa

La comunicazione ufficiale è arrivata nella casa ieri subito dopo cena. Alcuni concorrenti stanno ripassando i passi per i balletti che eseguiranno stasera, altri si stanno rilassando. Ad Aristide ed Andriana è dato il compito di comunicare, in casa, la novità.

Il comunicato recita “VIP, domani è San Valentino! Grande Fratello vi dà la possibilità di scrivere lettere per i vostri amori, fuori o dentro la casa. Prendete carta e penna e scrivete le vostre lettere. Fate parlare il vostro cuore”.

Le lettere verranno scritte, però, a turno. Le penne disponibili sono cinque per cui i concorrenti potranno scrivere la propria lettera a turno. Ciascuno, inoltre, dovrà essere abbastanza veloce e non dovrà dilungarsi oltre le dieci righe. Chi è single e, quindi, non ha ancora l’amore potrà scrivere ad una donna (o uomo) immaginaria o rivolgersi ad una persona amata che, però, non ricambia il sentimento.

La reazione dei concorrenti

Le reazioni all’interno della casa sono state tutte positive. Avere l’occasione di mettere su carta i propri sentimenti è importante anche se, di certo, non è un compito semplice. Diversi, infatti, i commenti che denotano un certo imbarazzo. Tra tutti Patrick, con la sua solita ironia, ha esclamata “Licia dettami una lettera o scrivo a Zequila”.

Per altri, alla gioia di poter scrivere una lettera d’amore si aggiunge un pizzico d’ansia, in particolare per il poco tempo a disposizione. Andrea Denver, ad esempio, dice “Non è una cosa semplice, io ci metterò del tempo, ci devo pensare bene”.

A chi avranno scritto gli inquilini del Grande Fratello VIP? Chi saranno gli amori a cui hanno voluto esprimere i propri sentimenti? Lo sapremo durante la diretta della nuova puntata con Alfonso Signorini.