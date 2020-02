Serena Enardu, chi è il padre del figlio Tommaso: ex grande amore prima di Pago

Serena Enardu oggi è nell’occhio del ciclone. La bellissima sarda ha deciso di entrare nella casa del Grande Fratello Vip per cercare di riconquistare il suo grande amore, il cantante Pacifico Settembre, in arte Pago, con il quale ha avuto una relazione durata ben 7 anni e conclusasi in modo molto burrascoso a Temptation Island Vip.

L’addio di Serena Enardu e Pago

La 42enne, infatti, proprio all’interno del reality ambientato in Sardegna ha stretto un legame molto intimo e particolare con il tentatore Alessandro Graziani, oggi corteggiatore delle tronista Giovanna. Un’intimità che ha particolarmente infastidito il suo uomo, il quale si è ritrovato a dover fronteggiare una situazione per lui inverosimile.

Serena ha avuto un feeling molto profondo con questo ragazzo e si è lasciata andare a degli atteggiamenti e frasi che hanno destabilizzato l’equilibrio con il suo compagno. In realtà, come spiegato più volte dalla sarda, anche al confronto successivo avuto a Uomini e Donne, per Alessandro non ha mai provato nulla.

Pur ammettendo di trovarlo carino, l’influencer ha ribadito di aver “utilizzato” la sua presenza per interrogarsi e spingersi oltre il cuore, al fine di comprendere realmente i suoi sentimenti per Pacifico che in quel momento parevano essere un pò annebbiati dai problemi quotidiani, dalla routine e dalla difficoltà. (Continua dopo la foto)

Pago e Serena si sono lasciati durante l’ultimo falò di confronto: lei le ha sferrato il colpo finale, dicendogli di non provare più amore, ma solo un forte bene. La storia si è conclusa lì dove era iniziata: in Sardegna, terra di origine di entrambi.

Il colpo di scena è avvenuto però nel corso dei 5 mesi successivi. Serena ha riflettuto sui suoi errori e sentimenti ed ha compreso di non aver, in realtà, mai smesso di amare Pago. Così ha fatto di tutto per riconquistarlo, e ad oggi, sembra essersi riuscita.

Serena Enardu chi è il padre del figlio Tommaso

Serema Enardu prima di avere una relazione con Pago (e con il calciatore Giovanni Conversano conosciuto durante il trono di Uomini e Donne) ha avuto una lunga storia d’amore con un uomo misterioso di cui non è mai stata svelata l’identità. Da questo legame, durato molti anni secondo i rumors è nato Tommaso, il bellissimo figlio della Enardu che oggi ha 15 anni. Pare che i rapporti con il padre di suo figlio siano molto distesi e sereni.