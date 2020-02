Licia Nunez, l’appello di Clizia e Antonio per farla rimanere in casa

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello VIP le nominations che si sono svolte in casa hanno sancito che al televoto sarebbero andate Licia Nunez e Serena Enardu. Le due donne, così, sono in bilico anche se Alfonso Signorini ha svelato che nella puntata di stasera non vi sarà alcuna eliminazione.

Dal momento che, però, in casa non lo immaginano lontanamente, la preoccupazione per l’eventuale eliminazione sale. Nella tarda mattinata di ieri, Antonio Zequila e Clizia Incorvaia si sono prodigati davanti alla telecamera in un appello al pubblico italiano. L’obiettivo? Quello di far rimanere all’interno della casa l’amica Licia Nunez.

Licia Nunez al televoto contro Serena Enardu

L’attrice Licia Nunez deve vedersela al televoto con la sarda Serena Enardu. A seguito di una puntata al cardiopalma, Serena e Pago avevano litigato bruscamente e la donna aveva manifestato la volontà di uscire definitivamente dalla casa.

Chi per un motivo, chi per un altro, proprio la Enardu è stata tra le più votate. Con un totale di 6 nominations è andata al televoto insieme a Licia Nunez che di voti, invece, ne ha avuti 3.

L’appello di Antonio e Clizia a favore di Licia

Con l’avvicinarsi della diretta di stasera, è inevitabile che l’argomento principale all’interno della casa del Grande Fratello VIP sia proprio legato al televoto. Entrambe le donne hanno paura di uscire ed entrambe, adesso che le cose sono migliorate, desiderano rimanere. Anche Pago, parlando con Serena, le ha confessato che vuole assolutamente che lei rimanga nella casa insieme a lui.

Se pago tifa, naturalmente, per la sua donna, Antonio e Clizia hanno fatto un vero e proprio appello al pubblico italiano per far rimanere all’interno del programma Licia Nunez. La donna meriterebbe più di chiunque altro di non essere eliminata. Avrebbe dato, secondo i coinquilini, un apporto fondamentale all’interno del programma e sarebbe impossibile immaginare una sua uscita.

Non sappiamo quale sarà l’esito del televoto di stasera ma una cosa è certa: oggi nessuno lascerà la casa. Anche se i concorrenti non lo sanno, la persona meno votata andrà direttamente al televoto e rischierà di uscire durante la diretta della prossima settimana.