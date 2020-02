Uomini e Donne registrazione 13 febbraio: Daniele fa pesare una corteggiatrice, caos in studio

Nella registrazione di ieri, 13 febbraio, di Uomini e Donne ne sono accadute davvero di tutti i colori. Dopo l’interrogatorio di Alfonso Signorini al corteggiatore Alessandro, dopo l’incontro/scontro tra Giovanna Abate e Giulio Raselli, ci ha pensato Daniele ad infuocare lo studio.

Il tronista si è sempre contraddistinto per i suoi modi di fare un po’ bizzarri. Proprio per tale ragione, la padrona di casa ha dato a lui il compito di fare le selezioni alle sue corteggiatrici. La situazione, però, è un po’ sfuggita di mano al ragazzo, arrivando a generare parecchio sgomento tra i presenti.

Registrazione movimentata a Uomini e Donne

La registrazione di ieri di Uomini e Donne è incominciata con i percorsi delle due ragazze. Sara e Giovanna stanno frequentando alcuni corteggiatori contemporaneamente e questo sta contribuendo a generare qualche polemica.

Specie per quanto riguarda Sonny sono nati i primi dissapori. Il ragazzo, infatti, ha deciso di uscire anche con Giovanna, ma è apparso visibilmente preso da Sara. Secondo molti, infatti, ha accettato l’invito dell’Abate solo per far ingelosire l’altra tronista.

L’Abate, inoltre, è stata molto bene in esterna con Sammy. La ragazza si è aperta raccontando cose che non credeva assolutamente di esporre dopo così poco tempo. Alessandro è stato bene con entrambe le troniste e questo, ovviamente, ha lasciato qualche perplessità.

L’ex tentatore di Temptation Island VIP ha detto a Giovanna che avrebbe voluto portarla via dalle telecamere. Tuttavia, dopo questa dichiarazione, ha comunque ribadito di non essere pronto a scegliere per chi delle due dichiararsi.

Il gesto di Daniele

Una volta archiviati i percorsi delle ragazze, la registrazione di Uomini e Donne si è focalizzata su Daniele. Il tronista è uscito solamente con Angelica e i due hanno trascorso l’esterna in una casa. Dal Moro l’ha voluta mettere alla prova come massaia, sta di fatto che le ha chiesto di svolgere faccende domestiche. Tale richiesta ha fatto innervosire alcuni dei presenti, ma non è finita qui.

La redazione del programma gli ha dato la possibilità di essere lui stesso a selezionare le corteggiatrici. Essendo molto difficile di gusti è meglio che faccia lui questa operazione. Quando al suo cospetto, però, si è presentata una ragazza un po’ in carne, è accaduto l’impossibile.

Daniele, infatti, le ha chiesto il peso e poi l’ha fatta salire su di una bilancia per appurare che stesse dicendo la verità. Dopo tale gesto, le persone del pubblico l’hanno attaccato e anche l’Abate è sembrata piuttosto seccata dalla sua arroganza.