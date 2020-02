Barbara Eboli la fidanzata di Licia Nunez, contro Pago, ”Omofobico, ignorante e maschilista”

Barbara Eboli, fidanzata di Licia Nunez su tutte le furie contro Pago per la sua frase “omofoba” e shock: ecco come ha reagito

La compagna di Licia Nunez, Barbara Eboli arrabbiata contro la frase detta da Pago, che secondo lei sarebbe particolarmente offensiva. Infatti, il cantante ha esortato la sua fidanzata Serena Enardu a tenersi lontana da Licia Nunez.

Secondo lui, visto che lei è omosessuale potrebbe provarci con la bella Sarda. Una frase che la compagna di Licia non ha assolutamente accettato, tant’è che l’ha intesa come una frase offensiva. Non è stata soltanto lei, però, da offendersi. Infatti, tutto il mondo lgbt ha reagito in maniera negativa questa espressione.

Molti hanno espresso dissenso verso questo scivolone del cantante che state deludendo tutti per i comportamenti che ha assunto all’interno della casa. Intanto, la situazione al Grande Fratello vip è tutt’altro che positiva perché gli animi tra i personaggi sono tesi.

Barbara Eboli e la rabbia per la sua bella Licia

Barbara Eboli in un video pubblicato su Fanpage ha detto che la frase di Pago non nascondeva una reazione di gelosia, ma addirittura, cercava di fare un atto di bullismo mettendo in discussione la vicinanza tra Serena e Licia. Una vicinanza che secondo il cantante ,poteva anche avere un risvolto di piacere fisico. Il messaggio, quindi è molto grave.

Infatti potrebbe essere un modo per discriminare chi non è eterosessuale. Insomma, una cosa molto grave per Licia, di cui Pago – probabilmente – non si è preso neanche particolarmente conto ma che per Barbara non può essere tollerata.

L’accusa di essere “pugliese”

Un’altra frase che ha sconvolto Barbara Eboli, non è solo il fatto che lui la definisce come omosessuale, ma anche pugliese. Questo riferimento, non si capisce in che modo possa essere offensivo, ma probabilmente si riferisce al fatto che l’ex di Serena Enardu, Giovanni Conversano è Pugliese e non si è comportato, secondo Pago, bene nei confronti della donna.

Insomma, le parole di Pago sono state viste in maniera molto negativa e Barbara ha detto che il cantante è omofobo, maschilista, ignorante e non può essere giustificato. Anche quando Miriana Trevisan, ex compagna del cantante ha detto che lui forse stava scherzando e non voleva dire nulla di male, Barbara è andata su tutte le furie.

Secondo lei, non si può minimizzare una cosa di questo genere: il comportamento va assolutamente bloccato sul nascere perché potrebbe essere fucina di atteggiamenti discriminatori.