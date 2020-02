Alessandro Graziani e Serena Enardu hanno avuto un flirt dopo Temptation Island? Si indaga

Alessandro Graziani e Serena Enardu sono stati a letto insieme? Alfonso Signorini potrebbe finalmente scoprire la verità

Alfonso Signorini, cerca di capire cosa è accaduto tra Alessandro Graziani e Serena Enardu. Infatti, a Temptation Island Vip, i due si vocifera fossero rimasti amici, ma invece secondo il presentatore di Grande Fratello Vip, probabilmente c’è stato qualcosa di più.

Infatti, il conduttore del Grande Fratello ha deciso di andare a fondo a questa situazione e di dire come stanno le cose. Infatti, si è presentato nello studio di Uomini e Donne durante la registrazione del trono classico e visto che tra i corteggiatori c’è proprio Alessandro, gli ha chiesto di sapere qual è la verità.

Il giornalista ha chiesto delle informazioni sul rapporto tra lui e Serena. Ma Alessandro, da vero gentleman, ha detto che non vuole confessare quello che c’è stato quanto piuttosto dovrebbe essere lei a parlarne. Ora sostiene che vuole solo godersi questo percorso a Uomini e Donne per trovare una nuova compagna.

Alessandro Graziani e Serena Enardu sono stati insieme?

Lo stesso comportamento di Alessandro Graziani è stato un po’ contraddittorio. Perchè non ha negato? Infatti, non si capisce quali siano i rapporti tra i due. Secondo i ben informati ci sarebbe stato, tra lui e Serena Enardu un flirt di natura sessuale dopo Temptation Island vip.

I sospetti sono aumentati quando Serena Enardu ha lasciato dei like sulle foto del ragazzo su Instagram. Eppure, questa può essere anche considerato la mancanza di rispetto nei confronti di Pago, visto quello che la sua conquista aveva fatto al loro già difficile rapporto.

Insomma, è ancora tutto da capire, ma Alfonso Signorini ha promesso di andare fino in fondo ed è difficile che la verità non venga a galla quando c’è lui in mezzo.

La confessione shock di Tina Cipollari

Nello studio di Uomini e Donne, anche Tina Cipollari ha voluto parlare un po’ di quelli che sono i rapporti tra Alessandro Graziano e Serena. Enardu. Ha detto che lei li ha visti insieme a Cagliari subito dopo Temptation Island Vip e la rottura con il cantante Pago.

In pratica, i due avrebbero trascorso un weekend insieme ed è probabile che sia successo qualcosa di più. Il corteggiatore di Uomini e Donne resta in silenzio. Non ha detto quello che c’è stato tra loro mentre invece, adesso si sono accesi i riflettori su questa vicenda.

Che cosa accadrà? La notizia di un eventuale flirt tra Serena e Alessandro, potrebbe smuovere non poco gli equilibri della ristabilita coppia con Pago.