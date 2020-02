Uomini e Donne, anticipazioni: Daniele vuole pesare le ragazze, critiche e polemiche per l’ex gieffino

Daniele Dal Moro continua a far discutere per il suo comportamento. Ecco che cos’è successo nella registrazione del trono classico di giovedì 13 febbraio 2020

Uomini e Donne: Daniele Dal Moro ancora al centro delle critiche

Giovedì 13 febbraio c’è stata una nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne. Maria De Filippi, iniziando a parlare di Daniele Dal Moro, ha detto che lui è un tronista particolare e con gusti difficili. Quindi, la produzione ha deciso di far fare a lui i provini alle ragazze che volevano scendere a corteggiarlo.

La conduttrice ha fatto vedere un video in cui Daniele fa il provino a qualche ragazza e fa loro domande molto provocatorie. Ad una, in particolare, chiede quanto pesa e poi la fa pesare sulla bilancia per vedere se ha detto la verità.

Inutile dire che questo comportamento ha innescato molte critiche. Dal pubblico Rosy ha iniziato a dargli dell’arrogante e cattivo con le ragazze. Anche Giovanna ha mostrato segni di insofferenza verso il comportamento del tronista e c’è stato un piccolo scontro. Sara, invece, sembra essere dalla parte di Daniele. Voi che cosa ne pensate? Daniele sta esagerando o lo trovate interessante?

Le polemiche su Daniele

Da quando Daniele si è seduto sul trono di Uomini e Donne, per lui ci sono state tante critiche e dubbi. Infatti, fino a poco tempo prima aveva una relazione con Martina Nasoni e la stessa aveva dichiarato di aver rifiutato il trono perché innamorata di lui.

Lui, invece, ne ha approfittato e ha colto l’occasione per avere visibilità. Sul web non c’è fiducia nei suoi confronti e nemmeno nei confronti della redazione, che continua a fare scelte molto discutibili.

Lo scontro con Carlo

Daniele, come se non avesse già fin troppi problemi, si è messo anche a litigare con il suo collega di trono Carlo Pietropoli. Tra i due è evidente che non c’è simpatia e ogni occasione è buona per uno o per l’altro per rimarcare le differenze.

Ad ogni modo, Daniele ha poi rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine dicendo che per lui la presenza di Carlo è totalmente ininfluente. Peccato, però, che nei fatti abbia eliminato una ragazza che voleva uscire anche con Carlo.