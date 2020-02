Adriana Volpe Grande Fratello vip nella bufera. E’ a rischio eliminazione “Vergogna, squalifica!”

Adriana Volpe e il commento shock su Licia Nunez: il popolo del web chiede la sua immediata squalifica

Adriana Volpe finisce al centro della bufera nella casa del Grande Fratello Vip. Infatti, per molti telespettatori e per il popolo del web, la presentatrice de I Fatti Vostri, deve essere assolutamente allontanata dalla casa perché avrebbe detto una frase assolutamente grave ed inaccettabile.

La frase è rinbalzata subito su Twitter dove i fans il programma di certo non si dicono entusiasti di quello che è successo. In pratica, il video riprende Adriana che si trova in camera da letto con Barbara Di Benedetto e Antonella Elia. Mentre parlano di Licia e di dove fosse, Adriana a un certo punto dice una cosa molto brutta molto.

In primis, Antonella sostiene che la ragazza possa aver vomitato. Adriana risponde che forse ha vomitato perché si era vista la pancia gonfia. Questo ha fatto infuriare molto i follower perché sembrerebbe che Adriana voglia dire che Licia ha dei disturbi alimentari, quando in realtà non è vero.

Adriana Volpe e l’ira sul web per le sue insinuazioni

Il fatto che Arianna Volpe abbia detto questa frase, sarebbe un qualcosa che non è assolutamente da far passare sotto gamba. Infatti, i fans di Licia Nunez spiegano che la donna non ha assolutamente disturbo alimentare e di conseguenza, fare intendere una cosa del genere va molto a ledere l’immagine di questa persona. Ora cosa accadrà?

Intanto c’è un’altra tempesta all’orizzonte. Dopo essere stato squalificato dal Grande Fratello Vip, anche Salvo Veneziano è voluto intervenire all’interno di questa discussione. Infatti, ha fatto molti commenti piccanti. Ha detto in particolare che se avesse detto lui una cosa del genere, probabilmente sarebbe stato nuovamente cacciato fuori.

Inoltre, in merito all’uscita della casa di Barbara Alberti, Salvo sostiene che in realtà, l’uscita è avvenuta per una bestemmia fatta della donna che è stata squalificata. A lei è stata applicata una squalifica soft, in modo da non fare un danno di immagine alla scrittrice. Infatti, il concorrente siciliano sostiene che qualcosa non sia stato chiaro.

Salvo e la denuncia shock

Salvo Veneziano, continua a fare delle precisazioni su quello che è lo svolgimento del Grande Fratello Vip. Ha detto che con alcuni amici ha fatto delle ricerche su Google: sono tutti d’accordo che la signora Barbara Alberti non si voleva ritirare, ma per cercare di salvaguardare la sua immagine dopo la bestemmia, alla fine avevano deciso di farla uscire in modo soft della casa.

Il pizzaiolo quindi ha lanciato un’altra bomba e ha aperto un’altra questione che probabilmente farà discutere molto del Grande Fratello Vip.